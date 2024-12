Berrettini in lacrime davanti a tutti, news toccante: cos’è successo

Clamorosa confessione di Matteo Berrettini, già eroe dell’ultimo trionfo in Davis della nazionale azzurra: sgorgano lacrime

Dopo un 2023 davvero da incubo, chiuso anticipatamente a New York nel match contro il francese Rinderknech, nel quale aveva subìto la rottura parziale del legamento peroneo astragalico anteriore, Matteo Berrettini attendeva il nuovo anno come quello del riscatto. Della risalita in un ranking che lo aveva visto scivolare fino alla posizione numero 152.

Assente dai campi da tennis per oltre 6 mesi, colui che, nel 2022, si spinse fino alla sesta posizione della classifica ATP e che l’anno prima aveva disputato, primo italiano a farlo, una finale nel prestigioso teatro di Wimbledon, Matteo ha lavorato sodo per riconquistare innanzitutto la fiducia in se stesso, già minata a causa di una stagione da dimenticare.

Sfruttando anche l’istituto del ranking protetto, che gli ha consentito l’iscrizione a taluni tornei ‘proibiti’ per la sua bassa classifica, il romano ha ricominciato a vincere nei tornei della categoria ATP 250. Ben tre trionfi in stagione hanno consentito al tennista di scalare posizioni su posizioni nel ranking, pur non arrivando mai, nemmeno per gli Us Open di fine agosto scorso, a partire come testa di serie.

La grande soddisfazione di un 2024 comunque già iper positivo, è arrivata dal cemento di Malaga, dove Berrettini, assieme a Sinner, ha letteralmente trascinato l’Italtennis alla conquista della sua seconda ‘Insalatiera’ consecutiva. Inevitabili le lacrime dell’azzurro dopo il punto decisivo, nella finale contro l’Olanda, messo a segno dal numero uno del mondo. Un epilogo davvero emozionante, ancorché meritato, per un campione capace di risorgere dalle proprie ceneri.

Berrettini, la lettera d’amore al tennis commuove proprio tutti

Indubbiamente il trionfo in terra spagnola ha dato una gioia sicuramente indimenticabile all’ex allievo di Vincenzo Santopadre che, forse per restituire al tennis almeno una parte della felicità ricevuta, ha voluto scrivere una lettera indirizzata idealmente al Dio della racchetta. Grazie al quale la sua vita è cambiata dal momento in cui ha deciso di seguirne la scia.

“Tutta la mia famiglia mi ha portato a te, sei qualcosa che scorre nel nostro sangue. Ho ricevuto la prima racchetta quando avevo tre anni, ma ricordo che non fu amore a prima vista e smisi di giocare. Per riprendere a otto anni, spinto da mio fratello… E da allora sei diventato parte della mia vita”, ha esordito Matteo in un emozionante video diffuso sul sito dell’ATP.

Berrettini ha quindi raccontato come nel 2017, a Roma, nel torneo di casa, fu sconfitto da Fabio Fognini. Un colpo duro per sua stessa ammissione prima di ribadire: “Scoprii che ne volevo ancora. Il resto é storia. Mi hai insegnato a essere resiliente, a continuare a lottare, a fidarmi delle persone con cui lavoro, in un’attività che non é solo sport. Ma anche l’occasione di conoscere persone nuove, allacciare nuove amicizie. Quasi delle persone di famiglia. Ho avuto la fortuna di incontrarne alcune che hanno cambiato la mia vita fuori e dentro il campo. Dopo tutti questi anni penso ormai di conoscerti e sarà bello vedere cosa ci riserva il futuro”, ha concluso.