“Come Zanardi”, ricordo indelebile: non ci sono parole

Alex Zanardi ha lasciato un segno indelebile nello sport e nei motori: il paragone che fa commuovere.

Alex Zanardi è stato un grande esempio di sport, ma anche di vita. Un grande esempio di come non ci si debba mai arrendere di fronte agli ostacoli che la strada ci pone davanti. La grande passione per i motori lo ha guidato per una buona parte della sua carriera, portandolo ad arrivare fino alla Formula 1. Il debutto sulla Jordan, poi la Minardi, la Lotus e la Williams, prima di fare un passo indietro nella CART. È qui che scrive la storia, vincendo due titoli nel 1997 e nel 1998, ma poi il tragico incidente nel 2001 gli ha cambiato per sempre la vita.

Dopo un lungo e doloroso percorso di riabilitazione, Zanardi si è avvicinato al mondo della handbike. Non una semplice passione, ma un vero e proprio motore in grado di ridargli forza ed accendere nuovi stimoli, tracciare nuovi obiettivi. Le Olimpiadi, ad esempio. Quattro ori e due argenti ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016 sono entrati a far parte della sua gloriosa bacheca, già ricca di successi nazionali e internazionali. Nel 2020, però, un altro sciagurato incidente ha messo a serio rischio la sua vita.

Il nuovo Zanardi, il messaggio è commovente

Alex Zanardi non si è mai arreso, ha sempre combattuto e continua tutt’ora a combattere. Nel giugno 2020 è stato fatalmente investito da un camion nel corso di una staffetta benefica, costringendolo ad una nuova dura battaglia con la vita. Dopo mesi e mesi di cure e operazioni, l’ex pilota ha riacquistato coscienza nel gennaio 2021 ed è potuto tornare a casa nel dicembre dello stesso anno, dove prosegue il percorso di riabilitazione.

Tuttavia, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue reali condizioni ed è chiaro che resti una certa preoccupazione tra i suoi tifosi. Tifosi che intanto sono stati piacevolmente sorpresi da un paragone circolato in rete nelle ultime ore. “Alex Palou è il nuovo Alex Zanardi, non c’è modo di evitarlo. Non ti stanchi mai di vederlo vincere, ma ti piace vederlo vincere”, scrive sul suo account X il giornalista e commentatore brasiliano di ESPN Matheus Pinheiro.

Alex Palou è un pilota spagnolo, classe 1997, che ha già vinto per tre volte il titolo in IndyCar nel 2021, nel 2023 e nel 2024. Per lui anche un rapido passaggio in Formula 1 nel 2022, quando ha disputato le prove libere nel gran premio di Austin per la Mercedes. Il paragone tra i due talenti ha inevitabilmente scaldato i cuori dei tifosi.