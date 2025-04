Parma-Inter, le formazioni ufficiali: scelta mai vista di Inzaghi a centrocampo

Alle 18 Parma ed Inter si sfideranno allo Stadio Tardini: i gialloblu dell’ex Chivu vogliono punti pesanti per la salvezza, ma dalla parte opposta c’è la prima della classe, che vuole mettere pressione al Napoli, impegnato nel posticipo del lunedì nella complicata trasferta di Bologna.

Simone Inzaghi (che non sarà in panchina al Tardini perché squalificato) dovrà fare a meno di Barella, fermato dal giudice sportivo, e degli infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi. Spazio a Marcus Thuram ovviamente, che a Parma è cresciuto vedendo il padre giocare con i ducali, al suo fianco torna il fido amico Lautaro Martinez.

Parma-Inter, le formazioni ufficiali

L’undici iniziale prevederà il ritorno tra i pali di Sommer, con Bisseck preferito a Pavard sul centrodestra della difesa completata da Acerbi e Bastoni. A destra confermato Darmian, con Dimarco sulla corsia opposta. In mezzo una scelta inedita per Inzaghi: Calhanoglu e Asllani contemporaneamente in campo, con l’albanese che agirà da regista ed il turco da mezz’ala e Mkhitaryan ad agire accanto a loro. Insomma, dentro i titolarissimi, perché c’è da pensare al campionato prima di Coppa Italia o Champions.

Dalla parte opposta Christian Chivu invece darà spazio a Almqvist e Man a supporto di Bonny in avanti, con Keita, Hernani e Sohm a comporre la cerniera davanti alla difesa. Davanti a Suzuki poi a protezione della porta ci saranno Vogliacco e Valenti, con Delprato e Valeri sulle due fasce.

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Hernani, Sohm; Almqvist, Bonny, Man. Allenatore: Chivu.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.