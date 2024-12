Serie A, stasera via al 16° turno: al Castellani c’è Empoli-Torino

Questa sera alle 20:45, comincia il sedicesimo turno di Serie A. Il sipario di questa giornata si aprirà sul Castellani di Empoli, dove gli Azzurri toscani ospiteranno il Torino di Paolo Vanoli. La formazione di Roberto D’Aversa arriva da un momento molto positivo e in casa non perde da oltre un mese: ultimo ko quello contro l’Inter, condizionato dal rosso a Goglichidze poco dopo la mezz’ora di gioco. Il Torino, invece, dal canto suo, vive un momento di estrema difficoltà: nelle ultime 10 giornate la squadra granata ha vinto soltanto una volta, in casa contro il Como. per il resto sono arrivate: 8 sconfitte e 2 pareggi.

Empoli, 19 punti di felicità

L’Empoli guarda alla sfida di questa sera come una nuova occasione per fare un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Infatti, quello contro il Torino (16 punti) si può definire uno scontro diretto solo sulla carta. La squadra di D’Aversa viaggia cola media di più di un punto a partita, al momento ha 7 punti sulla zona retrocessione e se si guarda dieto ha ben 10 squadre alle spalle. Una situazione di assoluta tranquillità che gli permette di giocare come sa. E lo si è visto contro il derelitto Verona di Paolo Zanetti. La squadra empolese nell’ultima giornata ha chiuso la contesa nella prima mezz’ora sintomo di salute e relax. Certo, non bisognerà abbassare la guardia, ma la qualità per andare avanti di questo passo non manca.

Torino, tra illusione e contestazione

La formazione granata ormai è chiaro sta soffrendo oltremodo l’assenza di Duvan Zapata. Il capitano granata, infortunatosi gravemente al ginocchio nel ko di San Siro contro l’Inter, è una assenza gravissima nell’economia del gioco granata. Non solo Zapata è il bomber che manca a questa squadra, ma è anche un leader tecnico su cui Vanoli aveva poggiato tante speranze dopo la campagna acquisti che nel finale aveva privato il Torino anche di Raoul Bellanova.

Di fronte a questa situazione e i risultati più che negativi già citati nell’introduzione, la tifoseria continua la sua contestazione nei confronti del presidente Cairo, reo di non voler fare nulla per cambiare la soluzione del Torino. E le prime giornate, positive nonostante la contestazione fosse gia accesissima, sono ormai un lontano ricordo: un’illusione.