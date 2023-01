Camila Giorgi, gli shorts sono cortissimi: l’outfit lascia tutti senza fiato. La trentaduenne tennista fa impazzire i suoi fan ancora una volta

Fa sempre parlare di sè, in un modo o nell’altro. Camila Giorgi è uno di quei personaggi del mondo dello sport che ha acquisito una straordinaria popolarità anche grazie a una presenza costante sui social. La trentaduenne tennista italoargentina, nata e cresciuta a Macerata, può vantare sul suo profilo Instagram poco meno di 700mila followers, un numero già di tutto rispetto ma destinato a crescere con il tempo. Un profilo che la bella tennista aggiorna di continuo con una serie di scatti che mandano in visibilio i suoi fan.

In molti però le rimproverano di non aver ottenuto risultati pienamente all’altezza del suo grande talento. Adriano Panatta ad esempio alcuni anni fa si espresse in termini più che lusinghieri sulla giovane campionessa italoargentina: “E‘ la prima ragazza che vedo giocare come Agassi“. E in effetti la giovane, talentuosa e bellissima Camila Giorgi avrebbe potuto fare molto di più.

Ma come in svariate occasioni ha dichiarato, il tennis non è mai stata la sua unica ed esclusiva passione. “Mia madre è sarta, un mestiere bellissimo. E forse è proprio lei, senza volerlo, ad avermi trasmesso la passione per la moda e l’abbigliamento. E in tal senso il marchio che ho creato con il mio nome (Giomila) è solo l’inizio di un progetto che spero di poter ampliare nei prossimi anni”.

Camila Giorgi, gli shorts cortissimi mandano in visibilio tutti i suoi fan

Dunque, non c’è solo la racchetta nella vita di questa ragazza brillante e ricca di talento. E a proposito di tennis, il 2023 non è iniziato come in molti speravano per la campionessa italoargentina. Agli Australian Open, dopo aver superato con disinvoltura i primi due turni, è arrivata l’eliminazione ai sedicesimi di finale per mano di Belinda Bencic.

Ma è la moda a farsi strada nei pensieri e nei programmi di Camila Giorgi: fin dall’inizio della sua carriera di tennista, da quando è approdata nel circuito maggiore l’atleta marchigiana ha sempre gareggiato con i completi ideati e disegnati dalla madre Claudia Fullone, titolare da oltre vent’anni di una casa di moda fiorentina a gestione familiare, rifiutando per questo diverse offerte da parte di grandi aziende di abbigliamento.

Dal 2010 durante i suoi incontri la Giorgi indossa i capi griffati con il marchio Giomila anche per testarli nelle situazioni più estreme, al fine di raggiungere il massimo della resistenza dei tessuti nell’abbigliamento sportivo di lusso femminile. E spesso posta sul suo profilo Instagram foto e scatti che la ritraggono con abiti in grado di mettere in risalto la sua indubbia avvenenza.

Come ad esempio è accaduto poche ore quando la tennista di Macerata ha pubblicato all’interno delle storie una foto in cui appare inginocchiata davanti allo specchio con indosso un maglioncino nero e un paio di pantaloncini neri molto, ma molto corti. A dir poco entusiastici i commenti rilasciati dai suoi fan i quali però non le risparmiano qualche critica.

Secondo un pensiero abbastanza presente è proprio la passione per la moda ad aver distratto Camila Giorgi dal suo impegno agonistico. “Avresti potuto vincere molto di più“, il commento più ricorrente al quale la diretta interessata non sembra prestare ascolto.