“È finita”, clamoroso Mike Tyson: scelta irrevocabile

Mike Tyson e il clamoroso annuncio stanno facendo il giro del mondo: la scelta questa volta sembra essere davvero irrevocabile

Il campione del mondo dei pesi massimi più temuto degli anni ’80 ha combattuto il suo ultimo incontro con lo youtuber Jake Paul. Da settimane si parla di un possibile rematch tra i due ed ora è arrivata una risposta definitiva.

L’attesa nel mondo della boxe è stata spasmodica. Rivedere sul ring Mike Tyson non è una cosa banale, specie per chi ha potuto assistere alla sua epopea negli anni ’80. “The baddest man on the planet” ha deciso di rimettersi in gioco. Nulla a che vedere con l’esibizione contro Roy Jones Jr del 2020. Questa volta l’incontro è stato preparato a dovere e, almeno sulla carta, doveva essere più di un’esibizione. Alla metà di novembre, sul ring dell’AT&T Stadium di Arlington, Texas, “Iron Mike” ha incrociato i guantoni non contro un pugile professionista, ma un acquisito, che da youtuber di successo ha deciso di intraprendere la carriera sul quadrato.

Nonostante i 58 anni suonati, in molti erano convinti che Tyson ce l’avrebbe fatta. Mesi di carne cruda e preparazione, di castità e sudore; nessun uso di sostanze o fumo, solo la mente concentrata sull’appuntamento. Dal punto di vista fisico il bad boy di Catskill era tornato indietro di 20 anni, al momento in cui aveva appeso i guantoni al chiodo. Poi però a fare la differenza sono stati i 60 milioni della borsa.

Tra Mike Tyson e Jake Paul non ci sarà un nuovo incontro: la decisione è definitiva

Tyson ha perso contro Paul ai punti, dopo 8 riprese (da 2 minuti) in cui non sembrava essere propriamente lui. Della forma vista nei video diffusi in allenamento neanche l’ombra. Un Tyson trattenuto, ammansito, quasi pauroso nel colpire. In molti hanno ipotizzato (con buona ragione) che si fosse un accordo di non belligeranza tra i due. I soldi in cambio della bella figura, questo l’accordo in mano a Jake, che non ha fatto altro che accrescere la propria fama. E per Mike? Una pensione dorata, una tranquillità economica che mancava da un po’ di tempo, anche se i suoi affari con la cannabis legale stanno procedendo bene.

In molti hanno sperato in un rematch, nella chance di vederli di nuovo di fronte e magari senza vincoli, con un Tyson che fosse in grado di spingere a fondo sull’acceleratore. A quanto sembra, però, non ci sarà nessun secondo incontro, nessuna rivincita.

In una recente intervista, uno dei figli del più giovane campione dei pesi massimi della storia, ha affermato che il padre non salirà più su un ring. Amir Tyson ha dichiarato: “Penso che mio padre abbia chiuso con la boxe. La mia matrigna ha detto che è la sua carriera è finita: sono cose da marito e moglie”. Tyson obbedirà?