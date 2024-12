Europa League, Ajax-Lazio: le formazioni ufficiali

Serata europea di grande fascino per la Lazio che fa visita ad Amsterdam alla Johann Cruijff Arena. I biancocelesti arrivano da una settimana molto importante ed entusiasmante dove sono riusciti a battere per ben due volte il Napoli di Antonio Conte. La prima volta per 3-1, con tripletta di Noslin, all’Olimpico in Coppa Italia. E poi, domenica sera, in campionato per 0-1 al Maradona. Un doppio successo che ha rinfrancato i biancocelesti reduci dalla delusione del ko contro il Parma al Tardini e il pareggio interno in Europa League contro il Ludogorets Razgrad.

Marco Baroni e i suoi ragazzi si troveranno di fronte l’Ajax di Francesco Farioli. L’ex assistente di De Zerbi al Sassuolo ha ormai preso slancio nella sua carriera e in questo momento sta affrontando la grande sfida di ricostruire i Lancieri dopo le grandi delusioni della passata stagione. Un compito che al giovane tecnico italiano sta riuscendo piuttosto bene al momento.

Le scelte ufficiali di Farioli e Baroni

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts. All. Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni

Ajax e Lazio al momento hanno rispettivamente 13 e 10 punti nelle prime cinque partite di Europa League. La sfida di stasera potrebbe significare qualificazione quasi matematica per la formazione capitolina. Oppure una vittoria degli olandesi potrebbe rimettere tutti in discussione.