Camila Giorgi bollente, la gonna è cortissima: sui social piovono critiche. La trentunenne tennista italoargentina è uscita al secondo turno in Australia

La delusione c’è, inutile nasconderlo. Era annunciata in ottime condizioni di forma, Camila Giorgi, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista agli Australian Open, prima prova del Grande Slam nella stagione 2023. Ma la 31enne tennista italoargentina, dopo aver superato di slancio e con una certa disinvoltura i primi due turni, non è riuscita ad andare oltre i sedicesimi di finale del torneo di Melbourne.

Il terzo turno del prestigioso torneo australiano si è dunque confermato tabù per la bella campionessa originaria di Macerata. La numero 70 del Ranking WTA ha infatti ceduto in due set 6-2 7-5, alla svizzera Belinda Bencic, attuale numero 10 del ranking e 12esima testa di serie, che ha così replicato gli ottavi già raggiunti nel 2016, suo miglior risultato a Melbourne.

Un punteggio forse troppo severo per Camila Giorgi che nonostante una prestazione più che dignitosa si è dovuta arrendere a un’avversaria più continua e regolare di lei. Terminata precocemente l’avventura sul cemento di Melbourne, la tennista azzurra ha fatto ritorno in Italia per iniziare a preparare i prossimi impegni agonistici. E puntuale come sempre ha condiviso con i suoi followers nuovi scatti sul suo profilo Instagram.

Camila Giorgi è sempre super sexy, ma stavolta fioccano le critiche

Tra l’altro nelle prossime settimane la nostra atleta sarà chiamata quasi certamente dai magistrati che indagano sull’ormai celebre dottoressa di Vicenza che ha rilasciato falsi certificati di vaccinazione anti-Covid. In base ad alcune indiscrezioni, l’intera famiglia di Camila Gorgi avrebbe beneficiato di questa prassi illecita, ma proprio la tennista ha smentito seccamente qualsiasi tipo di coinvolgimento suo e dei suoi familiari in questa vicenda dai molti lati oscuri.

Ma ad aver lasciato l’amaro in bocca ai sui tantissimi fan stavolta è proprio l’eliminazione dagli Australian Open. Ne si è avuta la conferma proprio in queste ultime ore: nell’ultimo dei post pubblicati su Instagram, la bellissima atleta di Macerata appare in tutta la sua proverbiale avvenenza mentre indossa una gonna decisamente corta e un top nero altrettanto minuscolo.

Ma in questa circostanza non è arrivata la solita valanga di complimenti ed elogi sperticati: molti fan hanno criticato Camila Giorgi, accusandola di pensare un po’ troppo alla moda e ai vestiti da indossare piuttosto che ai tornei e al tennis. Un’ipotesi peraltro ampiamente confermata dalla stessa atleta maceratese che in più di un’intervista ha dichiarato la sua passione viscerale per la moda e l’abbigliamento sexy.

Non è un caso che più di un anno fa la Giorgi abbia creato un suo marchio che produce capi di abbigliamento e intimo femminile. Ma i suoi tifosi la vorrebbero più concentrata sui tornei di tennis. “Pensa un po’ di più a qualche slam però, sarebbe ora di vincerne qualcuno, considerando che potresti farlo, se solo ti concentrassi sul campo“.

“È utile uscire ai primi turni, così si ha più tempo per fare la modella“. Sono soltanto un paio tra i numerosi commenti apparsi sul suo post, critiche neanche troppo velate di fan che la vorrebbero più concentrata sullo sport che sugli outfit da indossare.