È morto un simbolo degli anni Novanta: lutto tremendo nello sport

Il mondo dello sport piange la scomparsa di uno dei simboli di questo sport. Tutti gli appassionati si sono stretti intorno a questo lutto

L’universo del wrestling viene seguito da chiunque in tutto il mondo. Si tratta di una disciplina fortemente polarizzante. In grado allo stesso tempo di attirare spettatore di ogni età. Impossibile non aver visto in vita propria almeno uno spettacolo simile.

Gli stessi appassionati di questa disciplina si ritrovano oggi avvolti da una coltre di tristezza e desolazione. Un lutto che ha affranto tutta la categoria. La notizia in questione riguarda una tragica scomparsa. Non sarà facile superarla con successo.

I Bushwhackers sono stati una delle coppie più affermate del periodo. Uno dei due componenti, Butch, è venuto a mancare da poco. Robert Miller e Luke Williams hanno così formato probabilmente il duo più iconico di tutta la Hall of Fame. Coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di assistere alle loro meravigliose gesta sono rimasti estasiati per tanto tempo. Dopo aver appreso questa notizia probabilmente ne saranno delusi.

La notizia è stata tristemente confermata dal suo partner sportivo Luke Williams. Il lottatore aveva 78 anni, e mancherà sicuramente a tantissime persone, al di là del mondo del wrestling. I due sono entrati a far parte dell’albo della WWE nel 2015, dopo tanti anni di carriera disputati ad alto livello. La coppia ha debuttato nel mondo del wrestling sportivo nel lontano 1966.

I meno giovani dunque li ricorderanno senza troppi sforzi. In ogni caso, per chi volesse avere maggiore cultura in tal senso, ogni filmato inerente alle loro gesta è facilmente reperibile su internet. Si sono scontrati, alle volte vincendo, con numerose leggende di categoria. Mostrandosi come il volto buono della competizione, facendosi così i portavoce della bontà che riesce a prevalere sul male. Ideali che ad oggi si vedono sempre meno.

Scomparso Butch dei Bushwhackers

La scomparsa all’età di 78 anni da parte di Butch dei Bushwhackers ha sconvolto tutti quanti. Chi li ha seguiti ora si ritrova, purtroppo, con poco e niente in mano. Solo i filmati e i ricordi impressi nella propria memoria possono aiutare a superiore questo tragico evento.

Il compagno del duo lo ha voluto ricordare sui social così, scrivendo quanto segue e allegando una foto dell’iconico gruppo:

“Il nostro caro Bob è andato via. Quelli che ci amano non ci lasciano mai veramente. Ci sono cose che la morte non può toccare in alcun modo. Ti ameremo sempre zio Bob, fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Ti voglio bene”. Un messaggio molto commovente.