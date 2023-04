Paola Egonu, scoppia di nuovo l’amore: c’è stato l’incontro

Nuovo capitolo nella vita di Paola Egonu che riapre le porte al passato e al vecchio amore. Nei giorni scorsi è avvenuto l’incontro decisivo per far sì che la schiacciatrice italiane tornasse sui suoi passi

Paola Egonu è uno degli opposti più forti delle ultime generazioni e con le sue prestazioni si è tolta diverse soddisfazioni in carriera: vincendo la Champions League di volley sia con Novara che con Conegliano.

La Egonu si è distinta anche con la maglia della Nazionale Italiana di volley, divenendone la giocatrice più nota e rappresentativa. Con l’azzurro dell’Italia l’opposto in forza al VakifBank, squadra militante in Sultanlar Ligi (Serie A di volley in Turchia N.d.R.), ha conquistato il Campionato Europeo nel 2021 e Volleyball Nations League nel 2022.

Pace fatta con Paola Egonu: in vista un felice ritorno al passato

Nel suo ultimo torneo disputato con l’Italia, il Campionato Mondiale svoltosi tra Peasi Bassi e Polonia nel 2022, la Egonu era riuscita a trascinare la sua squadra fino alle semifinali dove, però, le azzurre si erano dovute arrendere al Brasile. Nella finale per il terzo posto l’Italia ha conquistato il bronzo battendo gli Stati Uniti ma, al termine del match, un episodio aveva rubato la scena. Alcuni tifosi avevano chiesto, in maniera provocatoria, se la stella azzurra fosse italiana. La Egonu era rimasta visibilmente colpita dall’episodio dichiarando a caldo di aver disputato la sua ultima partita in azzurro.

Il trasferimento in Turchia, inoltre, l’ha aiutata ad allontanarsi dai riflettori del Belpaese e, adesso, dopo una lunga attesa l’ex opposto di Conegliano e Novara sembra pronta a fare il suo ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pallavolista avrebbe incontrato il commissario tecnico azzurro Davide Mazzanti insieme a Stefano Recine, ex schiacciatore azzurro incaricato di mediare tra le due parti.

I colloqui si sono conclusi positivamente e si respira ottimismo per il ritorno di Paola con la maglia dell’Italia. Ritorno che, però, non avverrà per la Volleyball Nations League. La Egonu, così come altre giocatrici, ha necessità di riposare visto il fittissimo calendario con il suo club e potrebbe, dunque, tornare a vestire la maglia dell’Italia in vista del Campionato Europeo 2023. Al posto della Egonu, in Nations League, potrebbe trovare spazio Ekaterina Antropova, naturalizzata di recente, e osservata speciale del ct Mazzanti.