Assist Messi all’Inter: trovata la formula giusta

Il futuro di Lionel Messi indirettamente legato ai colori nerazzurri: un assist che sorprende, Marotta ringrazia l’argentino

Sarà un’estate bollente per l’Inter di Simone Inzaghi che, intanto, deve fari conti con un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Se in campionato i passi falsi non mancano e la corsa ad un posto Champions rimane complicata, seppur ancora molto aperta, in ambito europeo le risposte arriveranno a stretto giro. Perchè il doppio confronto con il Benfica non fa altro che tenere alta l’attenzione in casa nerazzurra, con il sogno di una finale ad Istanbul, che non pare così lontano dalla portata degli uomini di Inzaghi.

Servirà la migliore Inter, una squadra quasi perfetta, per sperare di arrivare fino in fondo a 13 anni dall’ultima Champions League sollevata al cielo. Ma il destino dell’Inter si scriverà non solo sul rettangolo verde: anche in ottica calciomercato, ed in vista dei prossimi mesi, sembra avvicinarsi una vera e propria rivoluzione. E le scelte del club di Steven Zhang, con Marotta che già lavora al piano che cambierà volto alla ‘Beneamata’, potrebbero un pò a sorpresa dipendere da Leo Messi.

Messi fa gioire l’Inter: arriva in prestito

La ‘Pulga’, infatti, è in scadenza con il PSG il 30 giugno 2023 e la sua partenza da Parigi pare quasi scontata. I recenti fischi da parte dei tifosi francese non hanno fatto altro che acuire una spaccatura difficile da sanare.

Per gli ultimi anni della sua carriera, poi, l’attaccante campione del Mondo ha intenzione di regalarsi un’ultima grande soddisfacente tappa. Si è parlato a lungo proprio di Inter, con il vicepresidente Zanetti che ha in modo sibilino mai chiuso le porte alle possibilità che Messi si trasferisca a Milano. Adesso, però, l’opzione sul tavolo sembrerebbe essere un’altra. Leo Messi vuole rilanciarsi e per farlo, perchè non tornare nel club dove ha brillato attestandosi tra i calciatori più forti della storia del calcio? Il Barcellona rivuole il campione sudamericano che a fine giugno compirà 36 anni. Per rendere concreta la cosa, però, Laporta dovrà abbassare il monte ingaggio e da questo punto di vista, è prevista una cessione eccellente.

Ed è qui che entrerebbe in gioco l’Inter, pronta a dire grazie sia a Messi che ai catalani. L’obiettivo per l’estate, come lo è stato già lo scorso gennaio, non smette di essere Franck Kessie. L’ivoriano non ha convinto Xavi e potrebbe essere sacrificato per risparmiare nell’ottica dell’investimento per il ritorno del sette volte Pallone d’Oro. In questo caso l’ex rossonero tornerebbe a Milano ma tradirebbe di fatto il Milan. L’idea di Marotta si baserebbe su un prestito, con diritto di riscatto a discrezione dell’Inter. Uno scenario che può vedere sia il grande ritorno di Messi in Catalogna ma, allo stesso tempo, la firma di Kessie con i nerazzurri.