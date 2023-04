Federica Pellegrini, vacanze di Pasqua in costume: un fisico da favola

Arrivano le vacanze di Pasqua ie le Vip italiane cominciano a scanetarsi: ma Federica Pellegrini ancora una volta le batte tutte

Lo sport è fatto anche di paradossi e Federica Pellegrini è lì a dimostrarlo. Perché in fondo il pubblico di tutto il mondo la vede in costume da bagno fin da quando era ancora una ragazzina. A 14 anni debuttava nel circuito internazionale, a meno di sedici era argento alle Olimpiadi di Atene 2004.

Eppure fino a qualche mese fa, quando ha definitivamente abbandonato il mondo delle gare, la campionessa veneziana non aveva ancora quella considerazione generale di bellezza che ha oggi. Come se ci fossero due vite nella vita della Fede nazionale, una fino a quando ha vinto tantissimo in piscina e una seconda che la vede felicemente sposata e altrettanto felicemente proiettata in una dimensione come dirigente.

Lo dimostra ancora una volta ora che a Pasqua con la famiglia ha scelta di restare in Italia anche se è andata alla ricerca del caldo e del sole. In questi giorni è ospite di un noto resort a Sciacca, in provincia di Agrigento insieme al maito, Matteo Giunta, e al fratello Alessandro.

Fanno i turisti, come dimostrano le sue immagini alla Valle dei Templi. Ma si concedono anche sedute in piscina, un luogo che per lei è sempre stato lavoro e fatica ma ora diventa solo divertimento puro.

Federica Pellegrini, vacanze di Pasqua in costume: c’è solo una cosa che la fa arrabbiare

L’ultima vacanza che la coppia aveva documentato era stata quella della loro luna di miele poco prima dello scorso Natale. Il loro viaggio da sogni in realtà è un bel coast to coast negli Stati Uniti, ma intanto avevano scelto le Maldive come molte coppie Vip.

Un po’ di relax dopo un anno pieno. Per lei come dirigente dello sport italiano e come membro del CIO (la ricordiamo alle Olimpiadi di Pechino 2022 impegnata anche nelle premiazioni). Per lui come allenatore a Verona di atleti che puntano sui Mondiali 2023 in Corea del Sud e alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Adesso invece possono fare programmi per il futuro anche se molti ogni volta si aspettano che dal viaggio tornino con una sorpresa. Perché formalizzato il rapporto, ci sarà spazio anche per i figli: “Difficile dire che mamma sarò. Con i cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. Anche se devo dire che con quattro cani un pochino la voglia di maternità si è attenuata. Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia”, raccontava lei al settimanale ‘F.

Ma poi si era anche arrabbiata perché l’argomento maternità, al quale tiene molto e lo ha ribadito più volte, stava in realtà diventando un tormentone. In fondo è un fatto strettamente privato ed essere un personaggio pubblico non autorizza nessuno a stressarla.