Juventus: una Procura aprirà altra indagine, nuovo club nei guai

Il caso Juventus continua a tenere banco: un’altra Procura è pronta ad aprire una nuova indagine. Club nei guai.

Il 19 aprile è ormai alle porte e c’è sicuramente grande attesa per la decisione del Coni sulla penalizzazione della Juventus. Ma il caso bianconero rischia di essere solo il primo di una serie di passaggi che potrebbero portare ad un’inchiesta ancora più grande.

Infatti, stando a quanto riferito da juvelive.it, un’altra procura sarebbe pronta ad aprire una nuova indagine che vedrebbe coinvolto il club bianconero e naturalmente un’altra squadra. Insomma, il caso plusvalenze è destinato ad allargarsi nel giro di poco tempo e la classifica di Serie A rischia di essere per diverso tempo sub judice.

Juventus: non è finita qui, altro club nei guai

La sentenza del Coni potrebbe non mettere la parola fine per quanto riguarda la questione plusvalenze. Sono diverse le inchieste aperte e tutti i fascicoli sono destinati nel giro di poco tempo a finire sul tavolo della Procura Federale. Nuovi elementi che rischiano di mettere ancora di più nei guai il club bianconero, ma anche altre squadre coinvolte in questi trasferimenti. Naturalmente ci vorrà del tempo per arrivare ad una conclusione e quindi non ci resta che attendere ancora un po’ prima di avere certezze.

Ma a breve anche la Procura di Udine potrebbe iniziare a valutare nei dettagli la questione Mandragora. Il calciatore in passato si è trasferito dalla Juventus all’Udinese per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con una plusvalenza per i torinesi di oltre 13 milioni. Ora su questo affare, però, presto potrebbe essere aperta un’indagine e naturalmente i punti da chiarire sono ancora diversi.

Sicuramente la vicenda rischia di mettere ancora di più nei guai il club torinese e creare qualche problema anche ai friulani. Ma per il momento si tratta di una indagine alle prime battute e quindi può davvero succedere di tutto.

Ultime Juventus: si attende la decisione del Coni

La questione Mandragora, comunque, non dovrebbe influenzare la sentenza del Coni sulla penalizzazione dei 15 punti. Il 19 aprile è attesa la decisione di secondo grado e l’ipotesi è quella di una restituzione di quanto tolto almeno per il momento.

Potrebbe essere una sentenza temporanea visto che le indagini sono ancora in corso e può succedere davvero di tutto. La speranza da parte dei bianconeri è quella di poter vedere in classifica il +15 senza poi dover fare i conti con altre penalità. Ma tutto può ancora succedere e non ci resta che