Valentino Rossi, ora è ufficiale: se l’è davvero meritato

Valentino Rossi, ora è ufficiale: le porte di Tavullia. Il ‘Dottore’ continua a far parlare di sè e a scatenare l’entusiasmo dei suoi fedelissimi tifosi

Nonostante abbia appeso da quasi due anni il fatidico casco al chiodo, Valentino Rossi non smette di far parlare di sè e di suscitare entusiasmo e interesse in tutto quello che fa. Anche perchè il nove volte campione del mondo, di cui sette in MotoGP, non ha mai abbandonato quello che da sempre è il suo habitat naturale. Il rumore inconfondibile dei motori in pista, l’adrenalina che solo l’alta velocità è in grado di trasmettere rappresentano un richiamo irresistibile per il fuoriclasse di Tavullia.

Com’è noto Valentino Rossi ha creato un team di sua proprietà, la VR46 Racing Team, che in questa stagione ha centrato il suo primo, clamoroso successo: il Gran Premio d’Argentina ha infatti visto il trionfo di Marco Bezzecchi, 24enne riminese considerato da molti l’unico in grado di raccogliere in parte l’eredità in pista lasciata dal suo grande maestro. Una vittoria che corona il sogno di Rossi di veder trionfare la scuderia di sua proprietà e il suo allievo di maggior talento.

Nonostante abbia smesso di correre, il ‘Dottore‘ continua a lasciare il segno in MotoGP per la gioia dei suoi tantissimi tifosi che non hanno mai smesso di seguirlo e di stargli vicino. E dopo la gioia per la prima vittoria della VR46, Valentino sta per essere insignito di una prestigiosa onorificenza, un evento destinato a chiudere una volta per tutte qualche polemica sorta negli ultimi anni con la sua città natale, Tavullia.

Valentino Rossi, ora è ufficiale: Tavullia gli spalanca le porte

Tra circa un mese, per la precisione venerdì 19 maggio, Valentino Rossi riceverà le chiavi della ridente città marchigiana. Ad annunciarlo il sindaco di Tavullia, Francesca Paolucci, che attraverso un post pubblicato su Facebook, ha esposto le ragioni di questa onorificenza: “Grazie Valentino per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera e per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani portando il nome di Tavullia in giro per il mondo”.

E pensare che non più tardi di qualche mese fa, l’autunno scorso, era esplosa un’aspra polemica tra il Comune di Tavullia e i fan del Dottore a causa di un murale che raffigurava il campione di MotoGP e che secondo qualche membro della giunta deturpava il paesaggio. Invece il 19 maggio prossimo Valentino Rossi riceverà proprio dalle mani del sindaco le chiavi della città. Un gesto simbolico ma ricco di significati.