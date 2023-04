DAZN, c’è lo sconto: opportunità imperdibile per gli abbonati

Con la stagione del calcio che entra sempre più nel vivo, anche DAZN si scatena e propone un nuovo sconto per gli abbonati

Una lunga volata da qui alla fine della stagione. Con la Serie A che deve emettere ancora molto verdetti, con le coppe internazionali che stanno arrivano al loro dunque, con i principali campionati esteri in ballo. E con DAZN protagonista su più fronti.

Così la tv in streaming per sparare le ultime cartucce della stagione, in attesa di capire se avrà ancora i diritti della Serie A fino al 2026, ha pronta una nuova offerta. Una promozione espressamente dedicata a chi non si è ancora deciso ad attivare l’abbonamento a Zona DAZN, sul canale 214 di Sky.

Chi si abbonerà ancora e solo per oggi, 11 aprile, avrà diritto ad un prezzo fortemente scontato per i prossimi cinque mesi. Perché sul canale 214 del decoder Sky (o sul 215 e 216 se sono in contemporanea) c’è la possibilità di sette partite di Serie A TIM esclusiva di DAZN ogni giornata. In più altri contenuti originali della tv che ha in Diletta Leotta il suo volto di punta.

Come spiega la mail inviata agli abbonati, “per te che guardi tutte le partite su DAZN, se hai anche un abbonamento Sky TV e un decoder Sky puoi aggiungere il canale ZONA DAZN a solo 1 € al mese (invece di 5 €) per i primi 5 mesi, se lo attivi entro l’11 aprile. Così, come riporta ‘CalcioeFinanza.it’, sarà possibile seguire tutto con uno sconto dell’80%.

DAZN, c’è lo sconto: come funziona l’opzione e chi ne può approfittare

Attenzione alle regole. L’opzione ZONA DAZN può essere attivata sia dagli utenti già abbonati, ma anche tutti coloro che si abboneranno al servizio. Vale per il piano Standard, quello con sei dispositivi registrabili e massimo due in contemporanea, ma solo sotto la stessa rete internet. E vale anche per quello Plus che prevede invece sette dispositivi registrabili e massimo due in contemporanea, anche sotto due reti internet diverse.

Il richiedente però deve essere un cliente Sky con decoder e abbonamento tv attivo. In quel caso la procedura è semplice. Bisogna andare nella sezione “Il Mio Account” di DAZN e cliccare su “Aggiungi a 1€ al mese per 5 mesi”.

A quel punto si inserisce il proprio Codice Cliente Sky che si trova nel “Fai da te Sky” o nella app My Sky. Da lì in poi il contratto è attivato e si puà cominciare a guardare ZONA DAZN sul canale 214 di Sky. Occhio alle eccezioni però: la promozione non è sottoscrivibile da clienti DAZN che hanno l’opzione ZONA DAZN già attiva.

Dopo i primi cinque mesi a prezzo scontato, l’opzione ZONA DAZN si rinnoverà automaticamente a 5 € al mese. In ogni caso l’abbonamento al servizio Sky, necessario per vedere ZONA DAZN, è a parte rispetto all’abbonamento DAZN.