Si ritira una stella dello sport: l’annuncio scuote i social

Lo sport italiano perde una delle sue protagoniste più attese: a 31 anni si ritira la fondista Greta Laurent, moglie di Federico Pellegrino

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 mancano ancora quasi tre anni e l’Italia sta lavorando per prepararle al meglio. Ci sono settori e discipline già avanti e altre da ricostruire, come il fondo. Ma ora il ritiro di una stella scombina i piani dei tecnici e getta nello sconforto i tifosi.

Da martedì 11 aprile per 10 giorni una serie di atleti della Nazionale di fondo si ritroveranno a Livigno con il direttore tecnico Alfred Stauder per un ultimo allenamento stagionale. Sarà l’occasione per testare i materiali in vista della prossima stagione e per definire anche le linee guida della Coppa del Mondo.

In Valtellina arriverà in pratica tutta la nazionale maschile, che quest’anno è salita 14 volte sul podio in Coppa del mondo, con in particolare Federico Pellegrino che ha messo insieme otto podi. In più il capitano azzurro ha anche conquistato l’argento con De Fabiani nella Sprint ai Mondiali di Planica, e andrà ancora avanti fino ai Giochi italiani.

Non sarà così invece per una parte della sua famiglia, perché Greta Laurent ha deciso di appendere gli sci al chiodo e cominciare una nuova vita. Da metà dicembre è diventata mamma di Alexis, dopo il matrimonio con Pellegrino dell’estate 2021, e adesso si dedicherà totalmente a lui anche se smettere non è stato facile.

Si ritira una stella dello sport: l’addio di Greta Laurent dopo dieci anni in Coppa del Mondo

Nella Nazionale femminile di fondo è un momento di grande ricambio anche in vista della Olimpiadi italiane. I tempi di Belmondo e Di Centa, Paruzzi d Follis sono ormai troppo lontani e oggi c’è un gruppo da rifondare. Negli ultimi Mondiali in Slovenia si è messa in evidenza Francesca Franchi, che non è più giovanissima ma sta vivendo un ottimo momento e lo ha dimostrato a Planica.

Non c’era già Greta Laurent che aveva comunque deciso di prendersi un anno di pausa dopo la maternità perché il nuovo lavoro di mamma la occupa tutto il giorno. Ma adesso ha capito che per lei non è più il caso di accelerare i tempi. L’agonismo non fa più per lei non perché non abbia i mezzi per riuscire a fare bene ma perché sente di avere dato tutto.

Lo ha confessato chiaramente nel post d’addio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha postato un’immagine di quando era bambina, e per la prima volta metteva gli sci ai piedi ed è tornata indietro nel tempo.

Allora aveva 3 anni, oggi ne ha 28 in più e ammette di aver raggiunto molti degli obiettivi che si era prefissata. Per questo ringraziare Federico, che ha sempre creduto in lei, lo sci club Gressoney e le Fiamme Gialle che sono state la sua casa, i suoi tifosi. “Mi ritengo molto fortunata perché in questo mondo ho fatto tante nuove amicizie e conosciuto persone a cui voglio bene per davvero. Ho provato su me stessa che lo sport è una palestra di vita. Quindi, mio piccolo Alexis, mi sa tanto che la mamma te ne farà sicuramente fare tanto”.