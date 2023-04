Wanda Nara, torna l’insidia China Suarez: è scontro con un hater

Ora che sembrava tutto superato, per Wanda Nara torna l’incubo peggiore: il fantasma di China Suarez la perseguita ancora

Tutto avremmo pensato nella vota, tranne che vedere Wanda Nara al timone di Mastechef. Non succede in Italia, anche perché qui il noto talent culinario non ha un conduttore fisso. Ma in Argentina sì ed è un grande successo anche se nelle ultime ore è tornato a minacciarla un fantasma che credeva di avere scacciato.

La mente torna ad un anno e mezzo fa, quando è cominciata la prima bufera con Mauro Icardi che allora vestiva ancora la maglia del Paris Saint Germain. A scatenarla, la relazioni poi non andata in porto con Eugenia ‘China’ Suarez, attrice e cantante sua connazionale.

I due si erano anche visti a Parigi, ma sul più bello è successo qualcosa che ha fatto crollare tutto anche nessuno su questo aspetto è mai stato chiaro. Però per la prima volta il matrimonio tra il bomber e Wanda è stato ad un passo dalla rottura definitiva e la situazione si è trascinata avanti per mesi tra speranze e minacce.

Ora è bastata un’immagine sui social, in mezzo alla tante che la Nara ha postato negli ultimi giorni dagli studi di Masterchef, per scatenare la bufera. Lei, che ormai ha deciso di sposare definitivamente il look con i capelli neri, ammicca con sguardi che a qualcuno hanno ricordato molto da vicino quelli della ‘China’.

E così qualcuno glie lo ha fatto anche notare, dicendole che cerca sempre di copiare la sua rivale, che mette la bocca nello stesso modo, che non si è ancora liberata di lei. Questa volta però Wanda ha preferito ignorare la provocazione e ha proseguito caricando alcune scene della puntate in cui era ospite anche il marito.

Wanda Nara, torna l’insidia China Suarez: una crisi profonda che fa ancora male

Tutto alle spalle quindi? Probabilmente sì anche se la vicenda si è trascinata per diversi mesi. Wanda questa volta sembrava decisa a mettere un punto e andare a capo, come aveva già fatto con Maxi Lopez che è il padre dei suoi primi tre figli.

Secondo quello che aveva raccontato qualche mese fa a “Vanity Fair”, avevano già anche firmato le carte per il divorzio perché lei si era resa conto di voler essere più libera, anche di poter accettare proposte di lavoro che al marito non piacevano.

Ma per la prima volta aveva raccontato quello che effettivamente era successo con quel triangolo amoroso. Icardi non le aveva mai dato nessun motivo per essere gelosa, quindi il suo tradimento era arrivato come una mazzata: “É stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Ha commesso la stupidaggine di un ragazzino? Credo si sia trattato di quello”.

Della storia, qualche tempo prima, aveva parlato anche la Suarez ospite del conduttore televisivo Alejandro Fantino. Aveva confermato che la sua famiglia in realtà sono i tre figli ed è a loro che deve pensare sempre. E aveva spiegato che quando sceglieva di avere un uomo al suo fianco, era perché pensava che le potesse aggiungere qualcosa. Ma evidentemente con Icardi non era andata così.