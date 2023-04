Roma, che beffa di mercato: la mossa della Lazio spiazza tutti

Quando Roma e Lazio si siedono allo stesso tavolo per parlare di mercato, la beffa è dietro l’angolo. Ecco l’ultima trovata della Lazio.

Se si parla di spostamenti di mercato, ormai si sa come tra Roma e Lazio faccia fatica a scorre buon sangue. Eppure nelle ultime sessioni diversi calciatori giallorossi hanno scelto, alcuni direttamente, altri in modo completamente indiretto, di firmare per il club biancoceleste.

Ad onor del vero la prima mossa in tempi recenti avvenne all’inverso: Kolarov, ex terzino della Lazio, al tempo in forza al Manchester city, scelse di tornare in Italia per indossare la maglia della Roma. Con Totti e soci rimase diversi anni, siglando anche una rete nel derby e subendo, come prevedibile, scherni da parte dei suoi ex tifosi.

Dopo Kolarov, i giovani della primavera

Poi è stata la volta di quei calciatori che in passato avevano approfittato della primavera capitolina per emergere, salvo poi esser abbandonati e doversi ricostruire dal basso: Luca Pellegrini fu prestato a destra e manca, poi ceduto alla Juventus in cambio di Leonardo Spinazzola, operazione che tuttora destra non pochi sospetti sotto il punto di vista economico finanziario. Ad oggi il terzino sinistro si trova la Lazio, della quale tifoso fin da bambino, ma farei fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri.

Chi invece trova tutto lo spazio del mondo e giorno dopo giorno aumenta i suoi gradi di capitano della compagine laziale è Alessio romagnoli, che a Roma, dalla parte opposta del Tevere, aveva già debuttato in prima squadra, adattandosi per quasi una stagione a terzino. Ceduto poi per una cifra astronomica al Milan in coppia con Bertolacci, in rossonero ha visto tramontare tutti i tuoi sogni di futuro centrale della nazionale italiana.

È servita la chiamata della Lazio, spinta dell’incoraggiamento dei propri tifosi e dei cartelloni fuori Formello per portarlo a firmare. Oggi difende con voglia e coraggio i colori della squadra che tifa.

Ultimo, ma forse primo per importanza

Ultimo ma non per importanza, anzi, è il trasferimento legato a Pedro. Il laterale spagnolo ha vinto qualunque cosa prima di arrivare in Italia.

Quando ha deciso di firmare con la Roma ha subito dimostrato di poter esser una carta più che valida nell’arsenale a disposizione dei giallorossi. Nel girone d’andata, lui e Mkhitaryan hanno letteralmente trascinato la Roma a sognare di tornare in Champions League.

Purtroppo per i capitolini, però, al giro di boa lo spagnolo hai iniziato ad inanellare una prestazione insufficiente dopo l’altra, che di fatto ha portato alla recessione di fine anno e, con grande sorpresa, al suo trasferimento diretto ai rivali della Lazio.

La Lazio beffa la Roma: ecco cosa è successo

Al momento della firma, Pedro ha optato per un contratto biennale, ma nel suo accordo di addio alla Roma era scritto che se lo spagnolo avesse voluto rinnovare ancora, la firma entro l’ultimo giorno di giugno, sarebbe costato il suo futuro club un importante indennizzo da pagare ai capitolini.

La Lazio, che sta sognando il secondo posto trascinata dallo spagnolo, da Zaccagni e Felipe Anderson, ha scelto di fatto di continuare con Pedro.

Per aggirare però le regole contrattuali, la scelta presa dal club di Lotito ha spiazzato tutti: i biancocelesti infatti hanno scelto di lasciar scadere il contratto del calciatore, facendolo diventare di fatto uno svincolato.

Una volta divenuto parametro zero, il free agent sarà riacquistato, di fatto evitando di pagare alcuna somma al club giallorosso. Una mossa che lascia spiazzati tutti quelli che pensavano di poter ottenere qualche soldo dalla cessione dell’ala spagnola.