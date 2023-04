Serie A, classifica rivoluzionata: “Annullata penalizzazione alla Juve”

La buona notizia che attendevano i tifosi della Juve può essere presto realtà, la penalizzazione di 15 punti sarà annullata e i bianconeri potrebbero risalire in classifica.

Il 19 aprile sarà una data cruciale per quanto riguarda la Juve, e a tal proposito c’è ora un annuncio che mette di buon umore i tifosi bianconeri. Una vicenda che sta tenendo tutti sulle spine, ma che rischia di essere il nuovo ciclone per il campionato di Serie A.

Una stagione dove hanno parlato più le carte e i processi sportivi rispetto al campo. La Juve e i suoi tifosi vogliono archiviare in fretta il 2022-23, ma ci sarà ancora molto da lottare. L’ultimo annuncio però mette i piemontesi di buon umore: il riscatto potrebbe essere presto realtà.

La Juve potrebbe avere la cancellazione della penalizzazione, quindici punti diventati un grande fardello in queste settimane e che riporterebbero, una volta ridati, i bianconeri in alto in classifica. Senza il provvedimento sportivo, la società torinese sarebbe seconda in classifica e in piena posizione per la Champions League, seppur comunque lontana dal Napoli e dal suo andamento straordinario.

L’annuncio sulla Juventus: riecco i 15 punti

L’equivalente di cinque vittorie è stato tolto alla classifica juventina ad inizio anno, portando i bianconeri in basso, e costringendo la squadra a lottare per riemergere nella prima parte di graduatoria, portandosi quasi a ridosso dell’Atalanta all’ottavo posto. Ora però c’è una grossa novità in ballo, come dichiarato nelle trasmissioni di Tv Play in diretta Twitch. Graziano Campi ha così annunciato quanto potrebbe accadere il prossimo 19 aprile: “Credo che sarà annullata la sanzione alla Juve. Potrebbe essere annullata la sentenza senza rinvio a causa di errori procedurali, soprattutto sul discorso legato all’articolo 4 che non era stato imputato alla Juventus”.

Un articolo che diventa protagonista, è la parte del codice di giustizia sportiva che riguarda il principio di lealtà, un codice che si applica alle società, ai dirigenti, ai tecnici e ai calciatori. Tutto ciò potrebbe poi portare a qualcosa di clamoroso secondo Campi. Perché c’è un’ipotesi non considerata dagli sportivi italiani e potrebbe cambiare il volto della Serie A: “La Juve ne uscirebbe pulita dalla vicenda, ma Chinè dovrebbe poi utilizzare con tutte le altre squadre l’art.4: qualcosa che farebbe impazzire tutto il sistema calcio italiano”.

Un guazzabuglio di leggi, codici e quant’altro rischia ora di far scoppiare un altro terremoto in Serie A. I tifosi bianconeri si augurano di veder presto cancellata la penalizzazione della Juve, il calcio italiano in questa stagione non ha avuto un grande ritorno di immagine.