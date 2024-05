Serie B, Como promosso, Ascoli in C: tutti i verdetti

Al termine di una 38^ giornata entusiasmante, la Serie B ha emesso i verdetti della fase regolare. Dopo il Parma anche il Como è promosso in Serie A. Ai playoff, Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia si contenderanno l’ultimo posto. Si salva lo Spezia che batte 2-1 in rimonta il Venezia. Retrocede insieme a Lecco e FeralpiSalò l’Ascoli. Il playout sarà Ternana-Bari. Salvo lo Spezia.

Serie B, lotta promozione

Chiude il campionato con un pareggio in casa della Reggiana il Parma che impatta 1-1. Sblocca la gara Manolo Portanova al 26′. Pari ducale al 61′ firmato da Bonny su rigore. In Serie A sale con il Parma il Como che pareggia 1-1 in rimonta contro il Cosenza. La sblocca il solito Tutino per gli ospiti, ventesimo gol in campionato. Il pari nella ripresa porta la firma su rigore di Simone Verdi. Non approfitta del pari del Como il Venezia che perde contro lo Spezia e dovrà passare dal Playoff. La sblocca Idzes per gli ospiti. Nella ripresa è però prima Pio Esposito e poi Reca in 5 minuti a ribaltare la gara e salvare lo Spezia.

Playoff

Vince 1-3 la Sampdoria contro il Catanzaro, decide una tripletta di Borini. L’attaccante la sblocca dopo 4 minuti su rigore. Pari del Catanzaro firmato Olivieri. Nella ripresa Borini trova poi altre due reti tra il 57′ e il 60′ per l’1-3 finale. Vince 0-1 il Palermo contro il Bari, a decidere la gara la rete di Diakite al 64′. Successo netto della Cremonese. 3-0 contro il Cittadella. Coda su rigore fa 1-0 al 17′. Bianchetti raddoppia al 36′. Al 88′ è poi Johnsen a siglare il definitivo 3-0.

Salvezza, playout e retrocessione

Un Brescia già ai playoff perde 2-0 a Bari con i padroni di casa che faranno così i playout. Decidono le reti di Sibilli al 26′ e Di Cesare al 57′. Playout anche per la Ternana che batte 0-1 la FeralpiSalò già retrocessa, decide Di Stefano. Si salva così lo Spezia. Retrocede l’Ascoli al netto della vittoria 2-1 contro il Pisa. La sblocca Botteghin, pareggia D’Alessandro poi il 2-1 di Rodriguez al 68′ non cambia il risultato. Già retrocesso il Lecco perde 2-3 contro il Modena. In gol Strizzolo (2) e Bozhanaj per gli ospiti. Sersanti e Buso per i padroni di casa.