Camila Giorgi ci mette la firma: foto sensuali, sembra un calendario

Camila Giorgi sempre più provocante: questa volta si è davvero superata con degli scatti da favola sul suo profilo Instagram

La tennista marchigiana non sa rinunciare alla sua presenza sui social e alle foto “artistiche”. Il suo corpo è una vera opera d’arte e un regalo splendido per la gioia dei numerosissimi fan, i quali non smettono mai di seguirla con grande affetto e stima.

Camila Giorgi non tradisce mai. Il riferimento non è solo al rendimento in campo, comunque sempre di primo livello, ma anche alla sua straordinaria bellezza. Sui social la tennista italiana trova sempre il modo di stupire i suoi followers (peraltro in costante ascesa dal punto di vista numerico), con degli scatti che immortalano il fisico scultoreo, impreziosito da vestitini e mise di tutto rispetto.

La Giorgi sarà impegnata in questi giorni con la nazionale di Tathiana Garbin, nella Billie Jean King Cup 2023, l’ex Fed Cup. L’Italia se la vedrà contro la Slovacchia nella NTC Arena di Bratislava, nelle giornate del 14 e 15 aprile.

Oltre alla Giorgi tra le convocate ci sono anche Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Dall’altro lato della rete, la Liptak ha chiamato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Renata Jamrichova (classe 2007) e la doppista Tereza Mihalikova.

Camila Giorgi, bel regalo per tutti i suoi tifosi: scatti sensuali con tanto di autografo – FOTO

Il programma della Billie Jean King Cup prevede quattro match di singolare al meglio dei tre set, seguite da una partita di doppio. Le vincitrici delle qualificazioni accederanno alle finali del 2023, di cui posseggono il pass già la Svizzera (campionessa uscente) e l’Australia.

Camila Giorgi ha risposto alla chiamata di Tatiana Garbin e ci tiene a fare bene. Come mostrato da ‘ilveggente.it’, ci sono anche degli scatti speciali per tutti i suoi tifosi. Si perché la maceratese ha preparato delle foto cartolina che dovrebbero essere consegnate ai fan presenti in Slovacchia. Una specie di mini calendario in posa, con vestitini sportivi e non e l’autografo in bella mostra.

Di certo vedendo la sua sensualità gli spettatori non possono che apprezzare un pensiero del genere, considerando che ormai la sua fama (e bellezza) la precede sui social a livello internazionale. I numeri su Instagram sono in continuo aumento e non si fa fatica a capire quale sia il motivo. La meravigliosa atleta azzurra ha raggiunto quota 694mila followers.