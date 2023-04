Tennis, sulle orme di Camila Giorgi: il nude look conquista i fan

Come Camila Giorgi sia dentro che fuori dal campo: il mondo del tennis italiano sta scoprendo un altro personaggio

La tennista marchigiana ha negli ultimi anni affiancato al ruolo di atleta di successo anche quella di influencer di successo, per tutto il seguito che ha raccolto su Instagram, a forza di scatti mozzafiato.

Altre Camila Giorgi crescono nel panorama del tennis italiano. L’atleta marchigiana è diventata in questi anni un vero punto di riferimento, non solo per quanto riguarda i risultati sul campo e una posizione stabile e continuativa tra le prime 30 giocatrici del ranking, ma anche per il modo di utilizzare i social.

La bellissima tennista azzurra, ha infatti visto aumentare a dismisura il numero di seguaci sui social, con una serie di apprezzamenti che sono andati diffondendosi a macchia d’olio nel corso del tempo. La sua capacità di sfruttare a pieno una sensualità innata, con scatti davvero da urlo, le hanno permesso di diventare una star di Instagram, magari anche a discapito di un pizzico di concentrazione sul campo.

Tennis, Anastasia Abbagnato: la nuova Camila Giorgi

Come detto sembra che nel panorama tennistico italiano ci sia anche un’altra Camila Giorgi, più giovane e altrettanto bella. Stiamo parlando di Anastasia Abbagnato, una ragazza classe 2004, che sta bruciando tutte le tappe.

Tecnicamente e mentalmente è già considerata un sicuro prospetto, anche se la sua classifica WTA ancora langue (numero 796). Quello che però risulta fin troppo evidente è la bellezza mozzafiato.

Anastasia è di madre siberiana di Novosibirsk, e padre siciliano di Palermo. Un mix incredibile che la rende oltre che fascinosa anche un’atleta invidiabile. Come ricordato dal padre Giuseppe, la madre era alta già 1 metro e 79 centimetri a 18 anni, quando faceva la modella e la struttura della figlia le assomiglia terribilmente.

Anastasia Abbagnato, impossibile resisterle: i social sono impazziti per lei

Su Instagram è già una star e basta vedere un paio di foto per capirne il motivo. Gioca a tennis da quando aveva 5 anni la Abbagnato e sta crescendo a vista d’occhio.

Parlando del tennis lei stessa atleta è stata piuttosto esplicita sottolineando come sia tutta la mia vita, e non allenarsi equivale a non respirare. Ha detto di non poter mai immaginare il suo futuro senza tutto questo. “Sono fortunata per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia e spero veramente di poterli ripagare un giorno”.

La Abbagnato ha dovuto superare anche una brutta malattia da piccola, una osteomielite, infezione che le ha colpito il ginocchio. E’ stata ferma per più di due anni, cercando di riprendersi al meglio, tornando più forte di prima. Adesso non vediamo l’ora di scoprirla anche in qualche torneo importante, con un exploit che è davvero dietro l’angolo.