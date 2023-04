Fatto fuori: la Juve lo spedisce in Sudamerica

La Juve si avvia a lavorare per questa decisiva fase finale della stagione. Il club di Allegri pensa però anche alle mosse future.

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto costanti alti e bassi e diverse importanti batoste. Il club bianconero ha dovuto subire, dopo pochi mesi, l’eliminazione nella fase a gironi di Champions e l’inizio in campionato è stato piuttosto traumatico. Oltre a questo la società ha dovuto fare i conti con problemi ben più importanti, compresa la penalizzazione di 15 punti legata all’inchiesta ‘Operazione Prisma’.

Allegri ha pian piano risollevato la squadra ed ora la società è in attesa di conoscere la sentenza definitiva riguardo la squalifica, con i tifosi che vivono un’ansia continua. Da un lato c’è la speranza di poter vedere eliminati i 15 punti, dall’altra la preoccupazione che altri processi, come quelli legati alla ‘Manovra stipendi’ possano peggiorare e non di poco le cose.

Allegri intanto pensa al campo e si accinge a disputare questa fase finale della stagione. La Juve è ‘virtualmente’ seconda in classifica ed è impegnata nei Quarti di finale di Champions League. Oltre a questo c’è poi il tanto atteso ritorno contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, un match molto sentito dai tifosi. Il finale di stagione si preannuncia intenso in casa bianconera, ma intanto c’è anche spazio per pensare al calciomercato.

Juve, si lavora anche alle cessioni

Più volte è stato esplicitato che in casa Juve uno degli obiettivi principali della prossima stagione è abbassare il monte ingaggi. La società vuole ridurre i costi e, per fare questo, sarà fondamentale cedere alcuni calciatori non nei piani della società e di Allegri. Tra questi c’è il brasiliano Arthur. Il centrocampista ha disputato questa stagione al Liverpool, ma non ha affatto ingranato ed il club inglese non lo riscatterà. Una situazione importante visto il lauto ingaggio percepito dal regista verdeoro e ora la società pensa ad un modo per ‘sbolognarlo via’.

Il quotidiano Sport ha riferito che Arthur è finito nel mirino della Fluminense, storico club brasiliano. La Juve sarebbe ben disposta a cederlo e non farebbe neanche storie riguardo il cartellino, cedendolo volentieri anche in prestito. Su Arthur pesa però l’ingaggio di circa 6 milioni, cifre molto alte che il club brasiliano non può sostenere. Per il buon esito della trattativa serve quindi assolutamente l’ok del centrocampista a ridursi l’ingaggio con la Juve che spera di liberarsi di questa pesante ‘zavorra’. Il mercato non è iniziato ma in società già si pensa alle uscite e Arthur sarà una delle principali.