L’Inter gli dice addio: maxi scambio col Barcellona

Tra campionato e Coppe l’Inter avrà un finale di stagione ‘caldissimo’. Il tema calciomercato resta comunque a ‘fare rumore’.

Simone Inzaghi e la sua Inter hanno avuto una stagione finora abbastanza particolare. Nel corso delle Coppe la squadra ha ben impressionato, in Champions ha superato un girone eliminando il Barcellona e l’accesso alle semifinali è sempre più vicino. Il club è stato protagonista negli ultimi giorni di una bella vittoria a Lisbona, un 2 a 0 che non ha lasciato alcun scampo al Benfica.

Questo e non solo perchè Inzaghi è protagonista anche in Coppa Italia dove l’Inter affronterà a fine mese la Juve, nel ritorno della semifinale del torneo. Una situazione molto interessante e totalmente il contrario di quello che il club nerazzurro vive in campionato. Al momento l’Inter è quinta in classifica, è costantemente al centro delle critiche ed ha subito ben dieci sconfitte in ventinove partite stagionali.

Un ruolino di marcia disastroso, situazione che ha messo a rischio, nonostante tutto, la posizione di Inzaghi, il cui destino è ancora da decidere. La società non è soddisfatta totalmente del lavoro del tecnico e questa mancanza di continuità complica le cose. La rosa dell’Inter viene giudicata di ottimo livello e vittorie stagionali come quelle su Barcellona, Benfica e il Napoli capolista in campionato complicano la posizione del tecnico di Piacenza. Intanto la società studia anche le mosse di calciomercato e continua a monitorare diversi nomi.

Inter, si complica un colpo a centrocampo

Uno dei pallini della società nerazzurra è il centrocampista ivoriano Franck Kessie. L’ex Milan non è una priorità in casa Barcellona e potrebbe partire in caso di buone offerte. A gennaio si è parlato di un possibile scambio con Marcelo Brozovic, e la trattativa potrebbe rinascere in estate, ma nelle ultime ore un clamoroso scambio potrebbe cambiare tutto. Secondo alcuni media iberici il Barcellona e l’Atletico Madrid starebbero lavorando ad un super scambio.

I due storici club spagnoli potrebbero effettuare scambi, con l’obiettivo di avere una rosa competitiva e funzionale. I rapporti tra le due dirigenze sono ottime (entrambe tra l’altro rivali del Real Madrid) e il ds dei ‘Colchoneros’ Berta starebbe lavorando per uno scambio che porterebbe Carrasco e Morata a Barcellona e appunto Kessie nella squadra del ‘Cholo’ Simeone. Una trattativa non semplice visto i delicati incastri, ma con tutte le parti intenzionate a chiudere. L’Inter osserva preoccupata e c’è il dubbio che Marotta possa perdere uno dei principali possibili rinforzi dell’estate. I tifosi attendono.