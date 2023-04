Infortunio Berrettini, nuova mazzata per i tifosi: salta il torneo più amato

Il tennista romano Matteo Berrettini sta vivendo un momento molto difficile. Brutte notizie, una dopo l’altra in arrivo.

Proprio quando sembrava finalmente aver risolto tutti i suoi problemi, è ritornato l’incubo. Matteo Berrettini ha esultato per la vittoria sull’argentino Francisco Cerundolo, ma il giorno dopo ha avuto un nuovo stop. Il tennista azzurro si è infortunato a fine match, ha accusato un problema non da poco e per questo ha annunciato il ritiro nel torneo Masters 1000 di Montecarlo.

L’ennesima tegola in un 2023 davvero difficile dove l’azzurro è stato più volte al centro delle polemiche, anche per la fin troppo ‘rumorosa’ relazione con la showgirl Melissa Satta. Matteo ha faticato molto in questo inizio stagione e questo stop non ci voleva affatto. L’azzurro ha riportato uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno, una tegola che lo terrà fermo per diverse settimane.

Un problema abbastanza serio, anche perchè Matteo già in passato ha avuto problemi fisici nella zona addominale e quindi è anche recidivo. L’infortunio non è da poco e Berrettini rischia di conseguenza di saltare la maggior parte della stagione sulla terra battuta, proprio dove doveva rinascere e magari recuperare posizioni in classifica. Un periodo nero per l’azzurro, proprio mentre intanto gli altri italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti brillano nel torneo monegasco. L’altoatesino ha avuto la meglio nettamente ed ha dimostrato al momento di essere meritatamente il tennista numero uno in Italia. Un talento a dir poco spettacolare.

Matteo Berrettini, Roma a forte rischio

Questo infortunio implica per Matteo uno stop che va dalle tre alle quattro settimane. In realtà, visto il fisico dell’azzurro, lo stop può essere ancora più serio e di conseguenza tremano i tifosi dell’atleta romano. Berrettini salterà sicuramente il Masters 1000 di Madrid, torneo che si terrà tra pochi giorni, troppo pochi per poter solo pensare ad un clamoroso recupero. Situazione diversa per quel che riguarda Roma.

Matteo è di casa in quel torneo e lui sogna ogni anno di giocare e provare a vincere. La realtà è però diversa e a meno di clamorosi colpi di scena Berrettini non parteciperà agli Internazionali di Roma, torneo che cominceranno il prossimo 11 Maggio. Il più importante torneo italiano ancora deve cominciare, ma perde uno dei protagonisti più attesi, Berrettini si ferma ed il suo rientro è a data da definire.