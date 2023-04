Juve: non solo il ko, lungo stop per il big

Non arrivano buone notizie in casa Juventus: non solo la sconfitta contro il Sassuolo, ma anche un lungo stop per il big.

Il momento in casa Juventus non è sicuramente semplice. La sconfitta contro il Sassuolo ha confermato alcune difficoltà per il club bianconero ed ora, senza la restituzione dei 15 punti, il rischio è quello di essere fuori dalla prossima Champions League senza un successo in campo internazionale.

Ma in casa bianconera piove sul bagnato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus perde un big per infortunio per diverso tempo e questa non è sicuramente una buona notizia in un momento sicuramente molto impegnativo considerando le diverse partite che ci sono in programma.

Juventus: infortunio per i big, previsto un lungo stop

Il momento in casa Juventus non è sicuramente dei più semplici ed ora l’infortunio rischia di privare Allegri di una pedina fondamentale soprattutto nelle rotazioni. Una notizia che arriva dopo una sconfitta pesante e che rischia di creare diversi problemi anche in chiave quarto posto. Ora alla Continassa è arrivato il momento di ricaricare un po’ le pile anche in vista delle prossime sfide fondamentali per il futuro della stagione.

Partite che la Juventus dovrà affrontare senza l’infortunato Moise Kean. L’attaccante si è fermato nella giornata di venerdì e ne avrà almeno per 15 giorni. Quindi difficile rivederlo in campo in questo mese di aprile. Una assenza importante considerando le grandi difficoltà registrate in attacco nelle ultime uscite e comunque le buone prestazioni messe a referto dall’attaccante.

Vlahovic e Milik, quindi, saranno chiamati agli straordinari. E se per il polacco le prestazioni sono state comunque positive, per il serbo il momento non ha assolutamente dei migliori e serve una svolta per sognare in grande. La strada è assolutamente in salita, ma questo infortunio di Kean potrebbe consentirgli di trovare continuità e magari aiutare i suoi compagni.

Ultime Kean: i tempi di recupero

L’infortunio di Kean sembra essere più grave del previsto e i tempi di recupero sono leggermente più lunghi di quanto immaginato. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante dovrà stare ai box per una quindicina di giorni e quindi sembra essere molto difficile un suo ritorno in campo ad aprile.

Una tegola che complica un po’ i piani di Allegri considerando anche il fatto in attacco ci sono solamente Milik e Vlahovic e il momento non è sicuramente dei migliori. Vedremo se ci saranno delle novità magari con una soluzione diversa dalle ultime oppure se Allegri continuerà ad affidarsi ai due nella speranza magari di riuscire ad arrivare ad una svolta.