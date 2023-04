Hamilton alla Ferrari, tutto vero: arriva la conferma ufficiale. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 potrebbe approdare a Maranello nel 2024

Se ne parla ormai come se fosse un dato acquisito: il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari per la prossima stagione è da qualche settimana a questa parte uno dei principali argomenti di discussione nell’ambiente motoristico. E questo nonostante le smentite siano fioccate da parte di tutti i diretti interessati: la Ferrari, Lewis Hamilton e la stessa Mercedes hanno negato e continuano a negare una possibilità del genere. Com’è noto però spesso e volentieri smentire è sinonimo di depistaggio, nel mondo della Formula Uno come in tutti gli sport.

In realtà le voci circolano da tempo, rumors a cui molti addetti ai lavori ed ex piloti danno sempre più credito. Hamilton, che ha vinto sette titoli mondiali come Michael Schumacher, sogna di superare il fuoriclasse tedesco proprio alla guida della Rossa, lì a Maranello dove Schumi esercitò un’egemonia in Formula Uno durata cinque stagioni consecutive. Ad oggi non ci sono però conferme in merito a quella che resta una fortissima suggestione. Un’ipotesi in grado di far sognare un popolo ferrarista che da tempo non sogna più.

Al netto delle smentite però, di cui è doveroso prendere atto, gli spifferi non si placano. Anzi, con il passare dei giorni l’ipotesi di un binomio Hamilton-Ferrari nella prossima stagione prende sempre più corpo. Una suggestione alimentata da alcuni ex piloti che alla luce di qualche indizio raccolto in ordine sparso si dicono convinti che l’affare andrà in porto. Uno di questi è Gerhard Berger, pilota austriaco degli anni ottanta e novanta ancora molto amato dai tifosi della Rossa.

Berger, pur ribadendo di non avere informazioni diretta su questa eventuale trattativa, si dichiara decisamente ottimista. L’approdo di Hamilton a Maranello non è affatto un’utopia o un sogno irrealizzabile, tutt’altro. Secondo l’ex pilota di Ferrari e McLaren il fuoriclasse inglese, sette volte campione del mondo, è affascinato dalla possibilità di conquistare l’ottavo alloro iridato proprio alla guida del Cavallino Rampante.

E a volte, sottolinea lo stesso ex pilota, quando le smentite sono molto decise e reiterate può voler dire che la trattativa non solo sia concreta, ma che ha ottime possibilità di andare in porto. Del resto, a questo punto della stagione nessuno ha interesse a rivelare segreti che è opportuno tenere nascosti. Ma l’accoppiata Hamilton-Ferrari, rassicura Berger, non è fantascienza.