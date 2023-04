Hamilton-Ferrari, via al trasferimento: arriva la clamorosa conferma

Una voce clamorosa che riguarda Hamilton e la Ferrari è stata confermata nelle ultime ore. I tifosi sono letteralmente impazziti

Il sette volte campione del mondo potrebbe coronare il sogno di correre per la Scuderia di Maranello, come fatto da Michael Schumacher. Per l’intero mondo della Formula 1 sarebbe un passo importantissimo.

Da tanto tempo si parla del futuro di Lewis Hamilton, tra possibilità di ritiro e addio alla Mercedes. Le ultime stagioni non lo hanno visto sorridere: prima il duello perso sul filo di lana con Max Verstappen nel 2021, al termine di un’epica battaglia, poi il calo di competitività della scuderia di Brackley nello scorso campionato. Le monoposto progettate dal team anglo-tedesco nel 2022 e 2023 non sono state all’altezza delle aspettative e ora per il Gran Premio di Imola è attesa una rivoluzione tecnica.

Toto Wolff e i suoi ingegneri devono rivoltare come un calzino la W14, nella speranza che il divario con la Red Bull non sia già troppo ampio. Dal canto suo, Hamilton, è attualmente in quarta posizione in campionato, con 38 punti frutto di due quinti e un secondo posto. Almeno un podio l’ha già portato a casa e momentaneamente è davanti al compagno di box George Russell. Per un campione come lui questo non può essere però abbastanza e ci vuole ben altro per alimentare il suo fuoco.

Hamilton alla Ferrari, un’ipotesi concreta: secondo Johnny Herbert potrebbe essere la scelta giusta, ma c’è un problema

Chi è convinto che un passaggio in Ferrari gli farebbe bene è un suo illustre connazionale, l’ex pilota della Benetton Johnny Herbert. Il compagno di box di Michael Schumacher nei primi anni ’90, parlando ai microfoni di Standard Sport ha dichiarato: “Il futuro di Lewis dipenderà dal livello della Mercedes. Se le cose non migliorano potrebbe cambiare. Magari potrebbe andare in Ferrari”.

Il driver britannico poi aggiunge una serie di interrogativi e una risposta secca: “Potrebbe andarci perché sente che a Maranello ha la chance di vincere un campionato? Potrebbe portare la sua energia positiva e cambiare il team come ha fatto Schumacher? Credo però che il suo problema sia il tempo”.

In effetti non va mai dimenticato che Hamilton è un classe ’85 e di anni ne ha già 38. Quanto potrebbe durare un suo ciclo in Ferrari? La risposta resta per ora disattesa, al netto di una carriera splendida e ricchissima di titoli, che però potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare ad alti livelli.