Hamilton, l’annuncio esalta i tifosi: “Non è impossibile”. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 sembra aver ritrovato entusiasmo e fiducia

La zampata del vecchio campione potrebbe riaprire a sorpresa un piccolo spiraglio nella corsa al titolo mondiale di Formula 1. L’eccellente secondo posto conquistato con pieno merito da Lewis Hamilton nel Gran Premio di Australia, sul circuito di Melbourne, ha un significato ben preciso: la Mercedes e il suo principale alfiere sono ancora vivi e non hanno la minima intenzione di arrendersi di fonte allo strapotere Red Bull. Il duello, almeno in questo momento, è ancora assolutamente impari e niente lascia pensare che di qui a breve le Frecce d’Argento siano in grado di colmare il gap che le separa dalla scuderia di Milton Keynes. Ma le prospettive per il team di Brackley paiono decisamente più rosee rispetto al recente passato.

Il fuoriclasse inglese inizia a vedere dei miglioramenti concreti sulla sua vettura, una crescita costante e graduale di cui ora si cominciano a vedere i primi frutti. Il più importante dei quali è che in questo momento la Mercedes è senza dubbio la seconda forza del mondiale di Formula 1, con un vantaggio non irrilevante nei confronti di scuderie come la Ferrari che alla vigilia della stagione veniva considerata come la principale antagonista della Red Bull e di Max Verstappen.

Ma stando ai risultati di queste prime tre gare i pronostici sono già andati a farsi benedire. Purtroppo per i tifosi ferraristi, il Cavallino Rampante è in netto e clamoroso ritardo di competitività nei confronti della Red Bull e degli altri competitors. Tra i quali spicca senz’altro la sorprendente Aston Martin che con lo scatenato immarcescibile Fernando Alonso è salita per tre volte sul podio. E soprattutto la ritrovata Mercedes, di nuovo all’altezza della situazione dopo un periodo decisamente buio.

Lewis Hamilton crede nella rimonta mondiale? Le sue parole esaltano i tifosi

E’ ovviamente ancora troppo presto per stabilire se Hamilton sia in grado o meno di inserirsi sul serio nella lotta per il titolo mondiale, ma senz’altro gli evidenti progressi messi in mostra in queste prime gare della stagione inducono a un maggiore ottimismo.

Ottimismo che trasuda da alcune dichiarazioni rilasciate nel dopo gara di Melbourne: “Dobbiamo solo continuare a lottare. Continuiamo a spingere. Possiamo colmare il divario. Sarà dura, ma non impossibile”. Questa frase in particolare ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi di Hamilton che intravedono l’opportunità da parte di Lewis di lanciare l’assalto all’agognato ottavo titolo della sua strepitosa carriera.