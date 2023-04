Addio Allegri: “Non ha futuro” | L’annuncio in diretta sconvolge tutti

La seconda sconfitta consecutiva della Juve, maturata in quel di Reggio Emilia, ha inasprito le critiche nei confronti di Allegri

Fine dei giochi. Fine dei propositi di una rimonta che, al netto dei 15 punti di penalizzazione che potrebbero essere tolti ma anche confermati o aumentati – avrebbe dovuto portare la Juve a rientrare tra le prime quattro, staccando così il pass per la Champions. Dopo la caduta dell’Olimpico contro una Lazio che al momento è la squadra più in forma del campionato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo è arrivata una sconfitta per certi versi inaccettabile.

Inaccettabile perchè seconda consecutiva in due giornate di campionato. E perchè, dopo la prestazione europea poco brillante contro lo Sporting CP – che non è uscito con almeno un pari dall’Allianz Stadium solo grazie ai miracoli prima di Szczesny e poi di Perin – ci si aspettava una reazione. Che invece non è arrivata. La squadra, fatti due conti, sembra abbia staccato la spina, almeno in campionato, dopo la sconfitta di Roma. Un comportamento, e soprattutto delle prestazioni, che gettano ombre non solo sul presente, ma in special modo sul futuro di Massimiliano Allegri.

“Non ha futuro”: la ‘sentenza’ su Allegri è inappellabile

“La Juve perde di corto muso – gol di Defrel – una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità, e che il Sassuolo – sprecate almeno tre occasioni in superiorità numerica – ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro”. Parole e musica di Maurizio Pistocchi, il noto giornalista che attraverso il suo profilo Twitter ha espresso così il suo pensiero su percorso tecnico dei bianconeri sotto la guida del tecnico toscano. Più che pensare, come comunque siamo sicuri abbia fatto, che Allegri non abbia futuro come allenatore dei bianconeri, Pistocchi sostiene che a causa della mancanza di idee, e di un gioco collaudato, sia la Vecchia Signora a non avere futuro se dovesse confermare il tecnico. Una stilettata niente male, che si inserisce comunque all’interno di una dialettica che vede l’ex volto Mediaset in ottima compagnia.

Già solamente restando al tweet di Pistocchi, tra l’altro, si può scorgere un commento inequivocabile di un notissimo tifoso bianconero. Si tratta di Lapo Elkann, non certo uno qualunque, che ha risposto scrivendo ‘Condivido‘ a quanto scritto sul canale social. Nel frattempo, si scorgono qua e là altri riferimenti al famoso hashtag “#Allegriout”, nonchè tweet di tifosi che inneggiano al ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.