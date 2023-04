Juventus e Sporting si giocano un posto in semifinale

La Juventus dopo aver incassato il secondo ko consecutivo in campionato si rituffa in Europa nel ritorno contro lo Sporting. I bianconeri partiranno oggi per la trasferta del “José Alvalade” di Lisbona, dove domani si giocheranno un posto in semifinale di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri riparte dall’1-0 di Torino firmato Federico Gatti.

JUVENTUS, VIGILIA CALDA

La vigilia europea sarà molto calda per la società bianconera. In mattinata la squadra scenderà in campo per l’ultima seduta di allenamento torinese. Come di consueto, la prima parte della seduta sarà aperta alle telecamere dei media. Dopodiché Allegri sarà libero di fare le proprie valutazioni per la formazione da schierare domani a Lisbona. Tecnico e squadra si recheranno nella capitale portoghese nel pomeriggio, dove poi andrà in conferenza stampa in compagnia di un giocatore alle 19:30.

Contemporaneamente alla lunga giornata di lavoro e trasferimento, la società sarà impegnata nelle aule dei tribunali sportivi. Da parte l’esito del ricorso per la chiusura del primo anello della Curva Sud dell’Allianz Stadium nella gara contro il Napoli; dall’altra l’udienza e la possibile sentenza del ricorso al Collegio di Garanzia per il ricorso riguardo al caso “plusvalenze fittizie”. Insomma, non ci sarà respiro per i tifosi bianconeri.

LA FORMAZIONE PER SPORTING-JUVENTUS

Difficile fare previsioni in casa Juventus a proposito della formazione che domani scenderà in campo contro lo Sporting. In porta dovrebbe tornare Wojciech Szczesny, dopo lo spavento dell’andata. La difesa dovrebbe essere quella dell’ultimo mese con Gatti, Bremer e Danilo. I dubbi arrivano da centrocampo insù, se Danilo fosse dirottato a fare il terzino, allora potrebbe esserci il 4-3-3 che abbiamo già visto nel finale di gara contro Sassuolo e Lazio. In avanti Di Maria e Chiesa sarebbero così sicuri del posto ai lati di uno tra Milik e Vlahovic. Più probabile però che il tecnico livornese almeno per cominciare riparta dal 3-5-2 con Kostic e Cuadrado sugli esterni di centrocampo. Chi dovrebbe essere sicuro del posto tra i due in avanti è Angel Di Maria. L’argentino è chiamato a ritrovare la forma mostrata contro Nantes e Friburgo per facilitare il compito della Juventus a Lisbona.