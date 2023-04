Milan, annuncio di mercato a sorpresa: la notizia spiazza tutti

Il Milan, dopo aver conquistato il pass per la semifinale di UEFA Champions League contro il Napoli, regala ai propri tifosi nella giornata di oggi una nuova notizia che rappresenta per tutti una sorpresa.

In casa Milan l’entusiasmo è a dir poco alle stelle dopo il trionfo di ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona. I rossoneri, infatti, difendendosi con le unghie e con i denti, sono riusciti a pareggiare per 1-1 contro il Napoli. In virtù dell’1-0 della gara d’andata, ad accedere alla semifinale sarà la squadra di Stefano Pioli. In attesa di conoscere il proprio avversario, che sarà una tra Inter e Benfica, i rossoneri intanto oggi abbracciano una nuova notizia che è inattesa, soprattutto per i tempi. Vediamo di che cosa si tratta.

Milan, annuncio di mercato a sorpresa

Attraverso un comunicato apparso sul sito del club, la società rossonera ha annunciato una notizia di mercato che farà felici tutti i supporter milanisti in giro per l’Italia e per il mondo. E questo inevitabilmente andrà a condizionare anche le strategie future. Se, infatti, a questo punto sembra scontata la conferma in panchina di Stefano Pioli, con la Champions League ancora da conquistare, il Milan ha già fissato un punto fermo per la prossima annata.

Olivier Giroud, infatti, dopo il gol di ieri ha in giornata siglato il contratto che lo legherà al club rossonero ancora per un’altra stagione, fino al 2024. Da vedere adesso quelle che sono le intenzioni dei rossoneri. Fino a questo momento, infatti, Origi non ha assolutamente convinto e, complici anche i tanti problemi fisici di Ibrahimovic, il francese è stato per lunghissimi tratti l’unica soluzione in avanti. Ormai l’età rappresenta un fattore e dunque è plausibile che possa comunque esserci un innesto in avanti. Almeno per permettergli di rifiatare di tanto in tanto.

I numeri di Giroud

In stagione l’ex centravanti Arsenal e Chelsea ha trovato la via della rete in tredici occasioni, così distribuite: otto volte in Serie A e ben cinque in Champions League. Ciò conferma la sua naturale attitudine a farsi trovar pronto nei momenti più importanti di una stagione. I tifosi rossoneri, di conseguenza, potranno godere delle gesta di un campione del genere almeno per un’altra stagione, spingendo sempre più in alto le ambizioni di questo club. In Italia ma ancor di più in Europa.