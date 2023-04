Accolto il ricorso della Juventus con rinvio. Il Collegio di Garanzia restituisce i 15 punti

Dopo oltre 24 ore, il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato il dispositivo della sentenza che accoglie il ricorso della Juventus. Ricorso accolto e 15 punti restituiti alla Juventus, almeno momentaneamente. Perché, come annunciato da più parti, l’organo di giustizia del CONI ha rinviato alla CAF la sentenza per essere rivista.

CHE COSA SUCCEDE ORA?

Nei prossimi giorni il Collegio di Garanzia del CONI pubblicherà le motivazione dell’accoglimento del ricorso della Juventus. A quel punti si capirà in che termini dovrà essere celebrato il nuovo processo alla CAF. La Juventus spera ovviamente che dalla sentenza venga escluso l’articolo 4. Se venisse escluso l’articolo sulla slealtà sportiva, allora si passerebbe quasi certamente ad una sentenza che sanzionerebbe solo l’illecito amministrativo. In caso contrario, la procura della FIGC potrebbe richiedere una nuova penalizzazione.

LA CLASSIFICA DELLA JUVENTUS E IL FUTURO

Intanto, la Juventus con l’annullamento della sentenza stasera tornerà in campo in Europa League più tranquilla. Grazie ai 15 punti riportati a casa, i bianconeri sono ora saldamente terzi in classifica. Nei prossimi 30 giorni si celebrerà il nuovo processo di fronte alla CAF. In caso di sentenza non soddisfacente, la Juventus avrà facoltà di procedere con un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. A quel punto, l’organo del CONI avrà altri 60 giorni per fissare un nuovo giudizio. Il rischio concreto è che con queste tempistiche la soluzione di questa vicenda si avrà solo in estate. Col rischio concreto che la penalizzazione ricadrà sulla prossima stagione sportiva.