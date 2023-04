Altro infortunio dopo Berrettini: tennis italiano, è una sciagura

Le stelle del tennis italiano fanno i conti con l’incredibile serie di infortuni a loro carico: arrivano i primi forfait

Archiviati per il momento i tanti piccoli infortuni di Jannik Sinner – da quando l’altoatesino non è stato più perseguitato dalla sfortuna ha iniziato a volare come dimostra l’ATP Race del 2023 – gli appassionati italiani hanno dovuto fare i conti non con uno, ma con ben quattro altri stop dovuti a problemi fisici. La sfortuna sembra davvero essersi accanita sui rappresentanti azzurri dello sport dalle nobili origini. Ma andiamo con ordine.

Poco prima dell’inizio del prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo, è arrivato il forfait di Fabio Fognini: un infortunio alla caviglia ha costretto il tennista ligure allo stop. Nel corso della kermesse sulla terra rossa del Principato è poi arrivata la brutta notizia dei problemi muscolari ai muscoli addominali di Matteo Berrettini, che dopo aver vinto faticosamente la gara d’esordio, ha dovuto abbandonare la contesa. Per lui, come rivelato dal coach Vincenzo Santopadre, sono a forte rischio anche gli Internazionali d’Italia. Il torneo di casa per l’atleta romano. Poco dopo è toccato al movimento femminile incassare una doppia tegola.

La Dea Bendata volta le spalle ai tennisti azzurri

Durante la Billie Jean King Cup che ha visto l’Italia opposta alla Slovacchia a Bratislava, in un confronto palpitante che ha visto le Azzurre imporsi per 3-2 grazie alla vittoria in doppio della coppia Trevisan-Cocciaretto, Camila Giorgi non ha potuto disputare l’ultimo singolare in programma, nonchè lo stesso doppio, a causa di un fastidio al ginocchio. Le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione, ma la situazione va monitorata attentamente in vista dei prossimi impegni. Dopo aver trionfato nella succitata competizione a squadre, consentendo all’Italia di staccare il pass per le Finali, anche Martina Trevisan è stata vittima della sfortuna. È accaduto sulla terra indoor di Stoccarda, teatro del WTA 500.

Impegnata nel match di esordio del torneo, l’atleta fiorentina è stata costretta al ritiro sul 5-7 1-1 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 14 del mondo. Nel suo caso il problema riguarda la coscia destra, già abbondantemente fasciata durante l’incontro con la sudamericana.

Intanto, tornando alla situazione di Fabio Fognini, è arrivata un’altra pessima notizia per il marito di Flavia Pennetta. Essendo uscito dai primi 100 del ranking ATP – un evento che non si verificava dal 2009 – l’atleta ligure, qualora dovesse recuperare dall’infortunio, dovrà partire dalle qualificazioni se vorrà partecipare al Roland Garros. L’entry list dello Slam parigino, diramata nelle ultime ore, non vede infatti il suo nome inserito tra quelli del tabellone principale, il cosiddetto ‘main draw’.