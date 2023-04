La Ferrari volta subito pagina, clamoroso addio: è ufficiale

La Ferrari comincia a prendere i primi provvedimenti, c’è un addio che desta scalpore dopo l’inizio della stagione in Formula 1

Una decisione che fa decisamente discutere per la rossa di Maranello ha optato per un cambio importante, e i tifosi sui social stanno commentando la decisione con fervore. Un segnale forte per Vasseur, che non lascia ora nulla al caso.

I problemi sono aumentati, e la Ferrari entra quasi a gamba tesa per risolverli. Rispetto al passato non si perde più tempo, a Maranello la tattica attendista è stata abbandonata e si cerca di andare dritti al sodo. Lo sanno bene i piloti, la gestione di Vasseur sta cambiando il modo di pensare della scuderia, già costretta a dover inseguire in Formula 1.

Il campionato 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, con Leclerc che ha conquistato solamente sei punti in tre gare. Non è andata sicuramente meglio a Sainz con tanto di penalità in Australia che ancora far discutere. E, a proposito di polemiche, l’ultimo cambio in casa Ferrari ha lasciato un po’ stupiti gli stessi tifosi.

La Ferrari cambia, è ufficiale: la novità

Una decisione improvvisa, che porta a un avvicendamento in un ruolo molto strategico. La conferma è arrivata dallo stesso ufficio stampa della Ferrari, a rendere così direttamente ufficiale un cambio di guardia, già salutato con favore dai nuovi vertici della scuderia. Francesca Montini è la nuova Chief Communications Officier, ovvero avrà il compito di gestire tutta la comunicazione in casa Ferrari, definendo e guidando la strategia in materia a livello globale.

Prenderà il posto di Charlie Turnier, che ha lasciato il ruolo rimanendo solo come consulente. Un cambio di guardia che riporta la Montini in un ruolo di vertice, dopo aver gestito il brand e il corporate Ferrari nel 2018, una mossa per il futuro già salutata con favore dal Ceo Ferrari, Benedetto Vigna: “Siamo felici di poter contare su Francesca Montini per questo incarico. Confermiamo la crescita costante dei talenti che abbiamo nella nostra società, nonché l’evoluzione della nostra organizzazione”. Vigna ha quindi esaltato le sue capacità manageriali e il suo apporto che risponde alle esigenze di un continuo sviluppo sui mercati internazionali.

Mossa per allargare il consenso e la fidelizzazione dei tifosi in tutto il mondo, nuove strategie comunicative andranno in atto per la Ferrari. Altre invece dovranno esser messe in pratica in campionato, dove Red Bull e Aston Martin hanno un passo decisamente diverso e toccherà riguadagnare terreno per non vivere una stagione di anonimato a metà classifica.