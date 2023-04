Manuel Bortuzzo, la decisione fa impazzire i suoi fan: c’è la conferma ufficiale

Manuel Bortuzzo ha annunciato una decisione importante, che potrà regalare ai fan l’opportunità di conoscerlo ancora meglio: dopo tanti rumor è arrivata la conferma ufficiale da parte del nuotatore.

Grande novità per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore italiano più amato dal grande pubblico, esempio ed emblema vivente di quel concetto di resilienza tanto caro anche alla nostra classe politica, sarà protagonista di un appuntamento importantissimo. Lo ha confermato sui social lo stesso Manuel, regalando una grandissima gioia a tutti i suoi fan, che avranno l’opportunità di poter scoprire altri segreti sulla sua vita e di ammirarlo ancora una volta in un contesto unico.

Grande promessa del nuoto italiano, Manuel ha visto la sua carriera andare in frantumi nel 2019, anno in cui è stato coinvolto, per uno scambio di persona, in una tragica sparatoria. Purtroppo da quell’incidente drammatico il giovane talento ha perso l’uso delle gambe, mettendo la parola fine a ogni ambizione di arrivare ai vertici del mondo del nuoto.

La sua storia ha commosso l’Italia intera, ma non solo per l’aspetto più tragico. Bortuzzo ha infatti dimostrato fin da subito di non volersi arrendere alle avversità, e come un leone ha combattuto per rendere la sua vita un esempio per tutti. Dopo essersi fatto conoscere come protagonista del Grande Fratello Vip nel 2021 (ed essersi avvicinato nella casa alla principessa Lulù Selassie), l’atleta è diventato così un vero esempio di resilienza, di forza di volontà, di capacità di reagire alle avversità. Ed è proprio per queste caratteristiche che ha guadagnato un posto d’onore in un nuovo grande appuntamento.

Manuel Bortuzzo protagonista a Heroes

Il nuotatore triestino torna a far parlare di sé, e a raccontare la sua incredibile storia. E stavolta lo fa non all’interno di un programma televisivo, peraltro così lontano dai valori consueti del mondo dello sport, quanto in un format unico di cui sarà protagonista insieme ad altri tre “eroi”.

Bortuzzo sarà infatti uno degli ospiti di Heroes 2023, il forum dedicato alle più belle storie di rinascita. L’appuntamento con lui, per tutti i suoi fan, è per il 20 maggio 2023 alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata.

A completare il programma dell’evento, tra l’altro, ci saranno anche Jacopo Corona del microbiscottificio Frolla, la ballerina Martina Giammarini e il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli. Un poker d’assi formato da quattro personaggi tra loro diversi, con quattro storie molto lontane unite però da una caratteristica comune: la rinascita, oltre ogni aspettativa, oltre ogni difficoltà, oltre qualunque tipo di avversità.