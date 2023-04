Ricorso Juventus, arriva la tanto attesa sentenza da parte del Collegio di Garanzia. Andiamo a vedere cosa è stato deciso per i 15 punti di penalizzazione e come cambia adesso la classifica dopo questa decisione.

Dopo il rinvio di ieri, i tifosi della Juventus e gli amanti del calcio italiano hanno dovuto fare i conti, per così dire, con una ulteriore giornata di attesa. Il tanto agognato verdetto da parte del Collegio di Garanzia del CONI relativo al ricorso della Juve contro i 15 punti di penalizzazione è arrivato. Ora la classifica subisce degli ulteriori cambiamenti. Insomma, la Serie A continua in questa situazione di costante sospensione.

Ricorso Juventus, la sentenza della Corte d’Appello

Il ricorso presentato dal club bianconero contro i 15 punti di penalizzazione è stato accolto con rinvio. Ciò vuol dire che i 15 punti in questione saranno momentaneamente restituiti ma che la palla tornerà nelle mani della Corte d’Appello. A questo punto ogni scenario è possibile. Da una parte l’organo in questione potrebbe confermare la sua decisione, ma non è da escludere, però, che possa arrivare un annullamento definitivo di ogni sanzione. La terza soluzione, sostenuta da tanti esperti di diritto, è quella che porterebbe ad una riduzione della penalizzazione a 8 o 9 punti.

Come spiegato dall’avvocato Enrico Lubrano a TVPlay, realisticamente si passerà da 15 a 9 punti di penalizzazione. Inoltre, i tempi per la decisione saranno necessariamente molto stretti. Come lasso di tempo utile è stata indicata la prima metà di maggio, anche per cercare di dare regolarità al campionato. Come si legge nel dispositivo, viene chiesto alla Corte Federale d’Appello di rivalutare il caso “fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze”. Essa, ovviamente, sarà composta da persone differenti.

Come cambia la classifica

A questo punto al club bianconero vengono restituiti i 15 punti ed i bianconeri, in questo modo, tornano in piena zona Champions League con 59 punti. Sono, dunque, i terzi della classe, alle spalle di Napoli e Lazio e davanti alla Roma. Allo stato attuale delle cose, entrambe le compagini di Milano sarebbero fuori dalla Champions League. In una lotta che diventa a dir poco affascinante. Nel caso in cui, come paventato dall’avvocato Lubrano, dovesse essere data alla Juve una penalizzazione di 9 punti, allora in tal caso i bianconeri scivolerebbero al sesto posto, ma a tre sole lunghezze dal Milan quarto della classe. Insomma, verosimilmente la lotta per la UEFA Champions League ci regalerà uno spettacolo straordinario nel finale di campionato.