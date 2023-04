“Più no che sì”, l’annuncio su Berrettini preoccupa tutti: può succedere ancora

Brutte notizie per Berrettini: il tennista romano continua a essere fermo per infortunio. In questo momento non filtra ottimismo per il suo futuro in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno

Dopo l’ennesimo infortunio stagionale, rimediato a Montecarlo, c’è grande apprensione per Matteo Berrettini. Il campione romano, ex numero 1 d’Italia, continua a essere tormentato dalla sfortuna. Purtroppo, se fuori dal campo le cose per lui vanno a gonfie vele, da diversi mesi a questa parte ormai le soddisfazioni si sono fatte davvero rare. E adesso a rischio ci sarebbe anche uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Al momento la sensazione è che lo stop di Berrettini possa prolungarsi ancora a lungo, al punto da mettere a rischio la sua presenza in alcuni degli appuntamenti decisivi di questa fase della stagione agonistica. Una situazione sportivamente molto dura per il tennista finalista di Wimbledon nel 2021, il cui umore al momento non è dei migliori, come raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport da chi lo conosce bene, il suo coach Vincenzo Santopadre.

La lesione di secondo grado agli addominali obliqui non può infatti essere sottovalutata. Si tratta di un problema serio, che potrebbe tenerlo a lungo lontano dai campi di gioco, costringendolo non solo a dire addio al 1000 di Madrid, ma probabilmente all’intera stagione sul rosso. Internazionali di Roma inclusi.

Berrettini out a Roma: l’annuncio del coach

Farsi illusioni in questo momento non fa bene a nessuno, né allo stesso giocatore, né a chi lo ha sempre sostenuto. Le condizioni di Berrettini non sono ottimali, e oggi pensare che possa scendere in campo, tra poche settimane, nel torneo di casa è praticamente impossibile.

“Se lo vedremo a Roma? Al momento più no che sì“, ha raccontato Santopadre, in maniera estremamente chiara. Questo non vuol dire che il forfait sia ufficiale. Se le cose dovessero procedere in un certo modo, Matteo sarà felicissimo di giocare in quello che resta il torneo del suo cuore, e al quale ha già dovuto rinunciare lo scorso anno.

Al momento però le possibilità di un suo rientro sono davvero vicine allo zero. Sperare che, stando così le cose, possa non solo tornare in forma, ma essere anche competitivo nel torneo sul rosso più importante della stagione a livello di classifica, il Roland Garros, equivale ad aggrapparsi a una mera utopia. Insomma, la situazione è questa. Oggi come oggi regna il pessimismo su Berrettini, protagonista di una stagione sfortunata e priva di guizzi. Ma la speranza è che le cose possano cambiare presto, magari già nella breve e importantissima stagione sul verde.