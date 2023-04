Sprint Zidane, colpaccio in panchina: sarà lui il nuovo allenatore

Sprint Zidane, colpaccio in panchina. Clamorose novità sul futuro dell’ex tecnico del Real Madrid

Nonostante sia senza ombra di dubbio uno degli allenatore più ambiti sul mercato, sia dai grandi club che da Nazionali di primissima fascia, Zinedine Zidane è ancora senza panchina. Il 51enne allenatore francese di origine algerine, ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid, è fermo da quasi due anni. Secondo i media transalpini Zizou era in pole position per prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia vicecampione del mondo. Ma alla fine l’attuale commissario tecnico è stato confermato dalla Federcalcio francese neutralizzando l’insidia del suo ex compagno ai tempi del Mondiale del 1998.

In questo momento Zidane è alla finestra in attesa che si materializzi una proposta allettante e che ne assecondi le ambizioni. In realtà ad oggi è difficile credere a qualche opportunità di alto livello nel grande calcio europeo. La Spagna sembra ormai acqua passata, in Italia non ci sono margini di accordo con le nostre big. Restano Francia e Inghilterra, ma il Paris Saint Germain sembra volersi orientare su altri obiettivi.

Qualche chance in più potrebbe concretizzarsi tra le big di Premier League. Il Chelsea ad esempio è in cerca di un nuovo allenatore che sia in grado di riportare i Blues ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Lo stesso Tottenham non ha ancora trovato un degno erede di Antonio Conte. Ma nè i Reds nè gli Spurs sembrano interessati all’ingaggio di Zidane.

Sprint Zidane, colpaccio in panchina: Zizou saluta l’Europa

Con le più importanti e prestigiose panchine del Vecchio Continente occupate a Zinedine Zidane forse non resta che ampliare i propri orizzonti professionali. Ad esempio nei paesi arabi dove i ricchissimi fondi sovrani stanno cercando di promuovere il calcio ad alti livelli investendo cifre mostruose. E proprio dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare presto una proposta da leccarsi i baffi.

E il destino vuole che questa offerta da sogno provenga dall’ambizioso Al-Nassr, il club saudita che qualche mese fa ha ingaggiato addirittura Cristiano Ronaldo, facendogli firmare un contratto biennale a cifre iperboliche. L’Al-Nassr da qualche giorno non ha più l’allenatore, alla luce dell’addio di Rudi Garcia e sta facendosi sempre più insistente la voce secondo cui sarebbe proprio Zidane a prenderne il posto.

E così in Arabia Saudita potrebbe ricomporsi la coppia che ha mietuto trionfi e successi nel Real Madrid dal 2015 al 2018. Le tre Champions League consecutive restano impresse nella memoria dei tifosi e della storia delle merengues.