Che sorpresa Verstappen: l’annuncio su Alonso cambia tutto

Max Verstappen è nuovamente protagonista con un annuncio sul rivale Fernando Alonso. In Formula 1 è acceso il dualismo tra il campione del mondo attuale e l’esperto pilota spagnolo

La rivalità rimane sul piano sportivo. Verstappen ammira molto Alonso e quanto fatto in passato, così come lo spagnolo stesso ha spesso riconosciuto un ruolo indiscusso al pilota della Red Bull, e l’annuncio di quest’ultimo spiazza i tifosi.

Il campionato di Formula 1 sta trovando un prima chiave di competizione con un duello quasi imprevisto. Max Verstappen rimane sempre l’uomo da battere, il titolo conquistato può essere confermato a patto di non perdere lucidità, così come la Red Bull non dovrà mollare nel migliorare la macchina.

Fernando Alonso, dal canto suo, vive una sorta di nuova primavera nel circus. A 42 anni sa di non dover dimostrare più nulla e la sua avventura all’Aston Martin lo sta rendendo libero di correre ad alti livelli ed anche con buona qualità. L’annuncio sullo stesso pilota spagnolo, da parte del più giovane collega, è stato analizzato da molti sportivi.

Verstappen a sorpresa: la rivelazione su Alonso

Alonso in questa stagione sembra essere uno dei maggiori antagonisti per il campionato, Verstappen sa bene come il pilota spagnolo rimane sempre uno dei migliori. I progressi dell’Aston Martin sono ben visibili: la scuderia di Stroll ha sbaragliato una concorrenza molto ampia in questo inizio campionato, dimostrandosi già ben più rodata di Mercedes e Ferrari. Ecco allora come arriva quasi un… assist di Verstappen, che ha svelato cosa spera per Alonso: “Fernando avrebbe dovuto vincere già più gare, sarei molto felice di vederlo vincere la gara numero 33”.

Una dichiarazione insolita: Verstappen si augura che Alonso possa vincere una gara di questo campionato, ovviamente se sarà impossibilitata la Red Bul in pista. Lo spagnolo ha un’astinenza dalla vittoria che dura da dieci anni, ovvero da quando vinse sul circuito di Montmelò nel 2013. Una frase spiazzante, in quanto Verstappen ha superato lo spagnolo come numero di vittorie nei gp (37 a 32) e fa capire di provare molta stima per Alonso: “Credo che lui meriti molto di più, sarei felice se lo facesse e vedremo nelle prossime gare cosa accadrà”.

Alonso insegue anche qualche record, vincendo a 42 anni diventerebbe il settimo pilota più anziano a farlo nella storia della Formula 1. Una sorta di piacevole ossessione per l’ex Renault e Ferrari, che insegue questa vittoria da tempo come una sorta di missione da compiere, ora con l’Aston Martin, che a sua volta cerca la prima gioia in assoluto.