Ora è ufficiale, Romelu Lukaku ci sarà per Inter-Juventus, semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 26 aprile a “San Siro”. Il centravanti belga, dopo essersi visto respingere il ricorso, ha ricevuto la grazia dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il presidente federale può infatti decidere graziare giocatori o elementi delle società e in questo caso ha voluto applicare questa speciale revoca in via del tutto eccezionale per la squalifica di Lukaku.