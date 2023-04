La Ferrari corre subito ai ripari: clamorosa novità per Leclerc

La Ferrari è costretta a correre ai ripari e ha preparato una clamorosa novità per Charles Leclerc in vista di Baku

Nel week end andrà in scena il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. L’obiettivo della Ferrari è sempre quello di dare fastidio allo strapotere della Red Bull e provare a portare a casa risultati.

La Rossa è pronta a tornare in pista nel fine settimana sul circuito cittadino di Baku, dove si terrà il Gran Premio dell’Azerbaijan. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono cancellare la disfatta di Melbourne, dove non sono riusciti a racimolare nemmeno un punto. Lo spagnolo era arrivato quarto ma a causa della penalità comminatagli dai Commissari per lo scontro con Alonso, è stato retrocesso in dodicesima posizione. Il monegasco, invece, non ha concluso nemmeno il primo giro, colpendo Stroll e finendo nella ghiaia, senza possibilità di ripartire.

Il quarto round di questo campionato dovrà segnare una ripresa per la Rossa, chiamata a rialzare la testa anche grazie ad alcuni aggiornamenti aerodinamici. Charles Leclerc è stato impegnato in questo periodo al simulatore a Maranello, per mettere a punto la SF-23 in vista del Gran Premio. Sono state provate alcune nuove componenti, oltre ad un altro tipo di assetto, più consono ad una pista a basso carico.

La Ferrari porta degli aggiornamenti: Leclerc lavora sodo al simulatore in vista di Baku

Nello specifico la SF-23 presenterà a Baku delle fiancate più “rastremate” verso il basso, con maggiore spazio verso i radiatori e un miglior afflusso dell’aria verso o scalino inferiore (zona del fondo). Il tutto, abbinato ad ali più scariche, dovrebbe consentire di massimizzare la velocità di punta, sfruttando così il lunghissimo rettilineo azero.

Leclerc ha tra l’altro un ottimo rapporto con l’Azerbaijan, dove ha conquistato diverse pole degne di nota (anche in Formula 2). Purtroppo, poi, per un verso o per l’altro non è riuscito a conquistare una bella vittoria con la Ferrari. Quest’anno le premesse non sembrano essere delle migliori, ma mai dire mai. Il percorso di crescita dovrà partire da Baku per arrivare poi alla completa rivoluzione tecnica attesa per Barcellona, con il Gran Premio di Spagna del 4 giugno. I tifosi sperano in una pronta ripresa, considerando che ancora ci sono 20 gare a disposizione per rialzare la testa. Da qui ad Abu Dhabi c’è tutto il tempo per recuperare.