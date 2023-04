Tennis, bikini da sogno a Miami: servizio vincente

La tennista italiana sfoggia un fisico da modella dalle spiaggie di Miami: forma perfetta e tanta sensualità

Si possono coltivare le proprie passioni, inseguire i sogni, fare i sacrifici, arrivare a fare come lavoro lo sport della propria vita e poi ritirarsi a soli 30 anni. Ma senza avere alcun rimpianto. Restando sulla cresta dell’onda – anzi forse avendo più successo di quando si calcavano i campi da tennis – anche dopo aver di fatto abbandonato la carriera agonistica. È certamente questo il caso di Corinna Dentoni, tennista originaria di Pietrasanta, ormai fuori dal circuito WTA dopo un lungo periodo di inattività.

Nata il 30 luglio del 1989, già nel circuito professionistico da giovanissima, la toscana ha vinto nove titoli, raggiungendo il best ranking nel giugno 2009, quando raggiunse la posizione numero 132. Dopo l’ultimo torneo vinto in quel di Tel Aviv nel 2019, la tennista ha iniziato a diradare, anzi quasi a centellinare, le sue apparizioni sui campi. Fino ad annunciare, nello stesso anno, il ritiro. Non il primo, visto che aveva già abbandonato le scene nel 2017 a soli 28 anni. Non per questo però, Corinna è caduta nell’anonimato, anzi. Se il suo profilo Instagram può contare su ben 89 000 followers, un motivo ci sarà pure.

Corinna Dentoni, fisico da modella

Direttamente da Miami dove, insieme ad un po’ di relax ne approfitta per tenersi in forma anche sui campi da tennis – l’ultima apparizione in campo dell’atleta, ritiratasi già per due volte salvo poi tornare sempre suoi passi, risale al settembre del 2023 – la bella toscana è stata protagonista di uno shooting da urlo.

Il costume col quale è stata immortalata sul lungomare della rinomata località della Florida evidenzia un fisico che nemmeno necessiterebbe di un allenamento per quanto è scolpito. O forse il segreto è proprio questo: l’attenzione ad una vita sana e regolata. Che le ha già consentito, per due volte, di tornare nel circuito dopo aver detto basta col tennis. Ma l’attrazione, evidentemente, è troppo forte.

Qualcuno giura che prima o poi Corinna tornerà. Magari per stupire sul campo, come fece per esempio nel 2013, quando sconfisse Caroline Garcia. O come nel 2019, quando ebbe la meglio, nella sua ultima affermazione in un torneo, su una giovanissima Emma Raducanu, futura vincitrice degli Us Open del 2021 nonchè superstar dei social con 2,5 milioni di followers su Instagram. Una strada, quella della poplarità social, che la stessa Corinna è in grado di cavalcare senza invidiare alcunchè a nessuno. Nemmeno a colleghe in attività che, per lo meno dal punto di vista delle collaborazioni extratennistiche, sono sulla cresta dell’onda.