Roma, prima Udine, poi Napoli. Aspettando il Leverkusen

Un mese e mezzo per chiudere la stagione al meglio dopo un inizio burrascoso: è quello che si augura Daniele De Rossi per la sua Roma dopo essere subentrato a José Mourinho in panchina. Soltanto tre le sconfitte maturate da quando è arrivato nella Capitale: Inter e Bologna in Serie A, oltre a quella indolore di Brighton in Europa League.

Si ripartirà dagli ultimi 20 minuti del Bluenergy Stadium contro l’Udinese e dal punteggio di 1-1 dopo lo stop forzato a causa del malore patito dal difensore N’Dicka nella seconda frazione di gioco. Poi toccherà al Napoli in trasferta, la Juventus il 5 maggio in casa, senza dimenticare l’impegno europeo contro il Bayer Leverkusen, valevole per la semifinale di andata di Europa League, match in cui mancherà Celik, espulso nei quarti di finale di ritorno contro i rossoneri.

Dopo aver avuto la meglio del Milan, il club del presidente Friedkin non ha intenzione di smettere e vorrebbe centrale la seconda finale di fila in Europa League, terza se si considera quella di Conference League poi vinta contro il Feyenoord. De Rossi lo sa e spera di arrivare al meglio nelle prossime due settimane: in primis recuperando Lukaku, il grande assente delle ultime gare, poi cercando di avere tutta la squadra a disposizione.

Attualmente la Roma è quinta e, tra gli obiettivi della società, ci sarebbe anche quello di ritornare in Champions League con le prossime partite che definiranno il futuro di una squadra che ha intenzione di riscattare il ko interno contro il Bologna.