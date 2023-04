“Verstappen in Mercedes con Hamilton”: l’ultima rivelazione scuote tutti

Una clamorosa rivelazione scuote il mondo della Formula 1: la chance di vedere Hamilton al fianco di Verstappen non era del tutto da accantonare

I due fenomeni del Circus si sono scontrati all’ultimo sangue nel 2021, con il discusso esito di Abu Dhabi che ha premiato l’olandese. In passato potevano addirittura correre insieme.

Stiamo parlando dei due dominatori della Formula 1 negli ultimi anni. Lewis Hamilton ha portato a casa la bellezza di 6 titoli mondiali con la Mercedes, a cui si somma quello del 2008 con la McLaren. L’era ibrida ha visto le “Frecce d’Argento” stagliarsi davanti a tutti per almeno 7 anni (considerando anche il titolo portato a casa da Rosberg). Nel 2021, poi, c’è stato l’avvicendamento. Un passaggio di consegne che ha visto Verstappen prendere le redini del leader.

Max non ha avuto problemi a confermarsi anche nel 2022, grazia ad una Red Bull spaziale che lo sta accompagnando in vetta alle classifiche anche quest’anno. La RB19 disegnata da Adrian Newey ha un vantaggio sui competitor davvero consistente e recuperare il terreno adesso si fa dura. Mercedes e Ferrari sono all’inseguimento ma hanno già il fiato corto. Hamilton e Russell speravano di essere più avanti a questo punto e invece si ritrovano a battagliare addirittura con l’Aston Martin.

Russell e le scelte di Verstappen: “Ha fatto bene a non andare in Mercedes con Hamilton”

Verstappen si avvia a conquistare il suo terzo titolo iridato, a soli 25 anni. Statistiche spaventose che rispecchiano a pieno il suo talento da predestinato. Di lui si parla sin da quando era minorenne e strabiliava tutti nella F3000. Il percorso di crescita, però, è stato impeccabile, senza saltare delle tappe intermedie. Di questo è anche convinto George Russell, che ne ha parlato durante una recente intervista a Square mile.

Il compagno di Hamilton ha dichiarato: “Se avesse scelto di correre subito per una squadra come la Mercedes sarebbe rimasto schiacciato da un pilota come Lewis. Battagliare con un campione al massimo delle sue forze poteva rovinargli la carriera. Probabilmente non sarebbe arrivato al punto in cui si trova ora”.

Giustamente, invece, “Super Max” ha vissuto 18 mesi in Toro Rosso, prima di affiancare Ricciardo in Red Bull. Step by step si è ritagliato il suo spazio e ora ne gode i frutti. Russell spera di poter fare la stessa strada, iniziando proprio battendo il proprio “ingombrante” compagno di box.