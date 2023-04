Dall’hockey a OnlyFans, la seconda vita di Mikayla Demaiter: scollatura bollente

Il cambio vita di Mikayla Demaiter. Da promessa dell’hockey a OnlyFans. La bellissima modella fa impazzire i suoi fan su Instagram con degli scatti bollenti

Mollo tutto e cambio vita, una frase che spesso si dice ma che poi lascia il tempo che trova. Non è così per la bellissima Mikayla Demaiter. È del 2000 ed è un ex promessa dell’hockey, sport in cui giocava come portiere. Qualche anno fa ha deciso di cambiare vita e ora si è aperta un profilo OnlyFans. Ha iniziato a caricare foto di se stessa su Instagram, prima nella sua uniforme da hockey su ghiaccio, e poi in bikini e abiti provocanti. Ciò ha comportato un aumento del seguito sulla sua pagina Instagram e l’ha fatta notare dalle agenzie di modelle.

Ha giocato a hockey fino al 2019, quando ha deciso di mettere giù il casco e concentrarsi sulla sua carriera di modella. Durante la sua breve ma fortunata carriera nell’hockey, Mikayla è stata spesso definita il portiere più affascinante del mondo. Ha sbalordito il mondo con la sua bellezza naturale e le sue forme e ha costruito la sua fama attraverso Instagram, dove è seguite da quasi 2 milioni di followers. Adesso guadagna tramite OnlyFans dove carica ogni giorno foto hot e video bollenti.

Mikayla Demaiter la nuova star di OnlyFans: foto bollenti

Mikayla Demaiter, 22enne di Chatham in Ontario, Canada, era una giovane promessa dell’hockey femminile come detto in precedenza, ma non era più soddisfatta della propria vita: aveva bisogno di un cambiamento e così è stato. La bellissima canadese ha quindi deciso di sfruttare il suo bel fisico e aprirsi un profilo OnlyFans dove poter creare i contenuti per adulti. Il famoso sito ormai sta spopolando e sempre più ragazze si avvicinano a questo mondo. Su Instagram fa impazzire i suoi fan pubblicando ogni giorno foto in costume e con una scollatura pazzesca.

Il suo lato ‘A’ fa restare a bocca aperta tutti. è stata soprannominata la star dell’hockey su ghiaccio più sexy del mondo ed era il portiere della squadra Bluewater Hawks nella Provincial Women’s Hockey League. Ora però, la divisa e i pattini non li indossa più, ma spesso li rimette per pubblicare foto hot sui social. La modella si è raccontata a Daily Star: “Ho detto addio all’hockey su ghiaccio, era ora di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non vedo l’ora di sapere cosa mi riserverà il futuro”.