Formula 1, terremoto in casa Red Bull: “Ridicolo”

La Red Bull è al comando dopo le prime tre gare della stagione, ma c’è qualcosa che infastidisce il team: “Ridicolo“.

La scuderia austriaca ha vinto tre GP consecutivi e Verstappen è già primo con un buon margine, ma c’è aria di polemica.

La stagione della Red Bull è iniziata riprendendo da quella precedente: vincendo. La scuderia austriaca ha vinto tre Gran Premi in fila (due Verstappen ed uno Perez) ed ha dimostrato di essere ancora dominante. Il gap con le inseguitrici è ancora molto ampio: Aston Martin, Mercedes e soprattutto Ferrari non reggono il ritmo in gara per ora.

Nonostante l’ottimo scenario che si sta delineando, c’è qualcosa che non soddisfa il team principal Christian Horner, che si è lasciato andare ad uno sfogo senza mezze misure.

Red Bull, Horner perde la pazienza: “È ridicolo”

Fin qui, le gare svolte in Bahrain, Arabia Saudita ed Australia hanno confermato lo strapotere della Red Bull. La vera grande sorpresa è l’Aston Martin, che grazie ad un super Alonso è attualmente la seconda forza del campionato. Segnali di ripresa per la Mercedes, mentre la Ferrari è ferma a quota 26 punti. Il Gran Premio di Baku sarà fondamentale per tutti i team per capire se la direzione presa nello sviluppo sia quella corretta: c’è chi cerca conferme, ma c’è anche chi ha bisogno di una svolta.

In Azerbaijan ci sarà la prima grande novità di questa stagione: si terrà qui la prima delle sei Sprint Race in programma (l’anno scorso erano tre ad Imola, Spielberg ed Interlagos). Questo evento, ovviamente, porterà una doppia chance alle squadre di raccogliere punti preziosi, ma c’è chi non è a favore: tra questi c’è Christian Horner.

Il team principal ha affermato di ritenere ridicola la scelta di tenere una Gara Sprint in un circuito cittadino come quello di Baku. Questo tracciato è alquanto particolare a causa di curve molto strette e per la presenza dei palazzi che condizionano il vento. Horner si è detto preoccupato per la sicurezza dei piloti, che in questo tipo di gara spingono al limite: questo potrebbe portare anche ad incidenti che, inevitabilmente, sarebbero molto costosi per i team.

Verstappen e Perez, duello aperto

A Baku si terrà il quarto GP della stagione: fin qui, i piloti della Red Bull si sono spartiti le tre vittorie. Verstappen ha vinto in Bahrain ed in Australia, mentre Perez è salito sul gradino più alto del podio in Arabia Saudita. La classifica oggi vede l’olandese in vantaggio di 15 punti: il duello è apertissimo.

Il campione del mondo in carica spera di ripetersi per la terza volta consecutiva, ma la stagione è ancora molto lunga e, con un Checo così, il primo rivale è in casa. Il weekend di Baku darà sicuramente delle risposte interessanti ed entrambi: una vittoria rappresenterebbe un messaggio forte e chiaro.