Schumacher, la famiglia è sconvolta: appuntamento in tribunale

Micheal Schumacher e la sua famiglia non trovano mai pace. Quanto accaduto in Germania è davvero clamoroso e porterà a uno strascico in tribunale.

L’ex pilota di Formula 1, Michael Schumacher, da anni è in cura dopo l’incidente sciistico che ha costretto la sua famiglia al massimo riserbo sulle sue condizioni. Un episodio incredibile ha turbato la famiglia del fenomeno tedesco, che ora cerca giustizia.

Uno degli sportivi più amati e vincenti di sempre non sembra trovare serenità. Negli ultimi dieci anni quello di Schumacher è una specie di calvario: si sa ben poco di preciso sulle condizioni del tedesco dopo il brutto incidente in montagna del 2013. La famiglia si prende cura di lui e cerca di difenderlo dalla morbosità di chi vuole a tutti i costi informazioni sul pilota: sono in pochi a conoscere realmente le condizioni dell’ex ferrarista.

I gravi problemi di salute lo portano ad avere bisogno di cure costanti, e tanto affetto da chi gli sta intorno. Nei giorni scorsi in patria avvenuto un episodio increscioso, che riguarda il sette volte campione del Mondo, e che porterà a conseguenze.

La famiglia Schumacher va in tribunale

Quanto accaduto è davvero incredibile, la famiglia Schumacher è rimasta davvero allibita così come i tanti sportivi che hanno seguito la vicenda. È una storia non certo edificante: il tribunale dovrà verificare il tutto ma da quanto emerso tutti i tifosi sono proprio dalla parte di Schumacher e dei suoi cari. Come riporta la Gazzetta, una testata tedesca l’ha combinata davvero grossa: Die Aktuelle ha pubblicato un’intervista a Schumacher. Totalmente falsa, in quanto il pilota non l’aveva concessa e, cosa ancora più grave, è stata spacciata per tale utilizzando l’intelligenza artificiale.

Dunque, un falso scoop con l’uso delle nuove tecnologie che ha fatto infuriare la famiglia Schumacher e i fan. Un articolo dove – solamente riportato con piccoli caratteri – veniva specificato come le risposte potevano essere verosimili, ma lo “strillone” a caratteri cubitali presentava la dicitura come “prima intervista”. Tutto ciò ora sarà materia di tribunale, la famiglia Schumacher chiederà un risarcimento danni per questa vicenda alla testata tedesca, che ha commesso una leggerezza e nemmeno delle più leggere.

Il settimanale ha creato un vero e proprio caso. È stata violata la privacy, seppur utilizzando un mezzo artificioso come l’intelligenza artificiale, ma ha violato anche un patto di fiducia con i lettori. In Germania, anche le altre testate si sono scagliate contro a Die Aktuelle, un danno del genere si riversa in tutto il mondo del giornalismo sportivo.