Sinner stop and go: la strategia per Madrid e Roma

Il numero uno azzurro Jannik Sinner ha lasciato anzitempo il torneo Atp di Barcellona. I tifosi non devono però preoccuparsi.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vissuto fino ad ora un 2023 abbastanza intenso. L’altoatesino ha disputato diversi tornei, andando quasi sempre fino in fondo e conquistando tanti punti. Lo dimostra anche il fatto che Jannik sia al momento terzo nella Race (classifica annuale di punti) dietro solo a due fenomeni come il russo Daniil Medvedev e il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Dal torneo vinto a Montpellier fino alle finali e le semifinali che Sinner ha ottenuto negli ultimi tempi, appare anche normale che, nelle ultime prestazioni, l’altoatesino sia apparso abbastanza scarico. Sinner ha vinto in tre set il match degli Ottavi di finale di Barcellona contro Nishioka, realizzando tanti, forse troppi, errori e toccandosi più volte la gamba. Era nell’aria e alla fine la notizia più attesa (e brutta in questo caso) è arrivata.

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Barcellona, l’azzurro lo ha comunicato solo pochi minuti prima del derby contro Lorenzo Musetti, sicuramente Jannik ha riflettuto a lungo su questa scelta, che, è apparsa poi come la più logica. Le ultime indiscrezioni affermano che non c’è nessun infortunio alla base di questo ritiro, ma un affaticamento dovuto ai troppi match disputati recentemente. Sinner ha preferito dare forfait qui a Barcellona, un Atp 500, per preparare al meglio i prossimi impegni di Madrid e Roma, Masters 1000 e tornei di conseguenza molto più importanti.

Sinner, l’obiettivo ora è la vittoria

Dopo la finale a Miami e le semifinali a Indian Wells e Montecarlo l’obiettivo del tennista azzurro è portare finalmente a casa una vittoria. Jannik è uno dei talenti più puri del circuito e in tanti lo considerano come un futuro numero uno, ma, a differenza di tanti dei suoi coetanei, Sinner ancora deve vincere tornei di primo piano, Masters 1000 o addirittura tornei del Grande Slam.

I prossimi tornei potrebbero rappresentare un momento di svolta, magari proprio a quegli Internazionali di Roma dove Sinner gioca in casa ed è senza dubbio l’uomo più atteso. L’azzurro proverà quindi a recuperare la miglior condizione in questi giorni e preparare al meglio questi avvenimenti. Attualmente Sinner è anche numero 8 al mondo, è al suo Best Ranking e coltiva l’obiettivo di migliorare questo risultato. I tifosi italiano sperano che il proprio beniamino possa finalmente raggiungere i risultati sperati.