Vettel ritorna in Formula 1: scuderia e compagno da favola

Il mercato dei piloti in Formula Uno potrebbe presto vedere un profondo scossone. I rumors su Sebastian Vettel sono clamorosi

Il Mondiale di Formula Uno è ormai entrato nel vivo e vede la Red Bull e Max Verstappen come assoluti dominatori. Il pilota olandese sta lasciando le briciole agli avversari che ci stanno provando, ma restano comunque piuttosto dietro. La vittoria in Australia aveva illuso la Ferrari che ha mostrato un passo indietro negli ultimi Gran Premi.

Il mercato pilota intanto è più caldo che mai, Alonso ha rinnovato con l’Aston Martin mentre continuano i rumors su Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari lascerà a fine anno, la Rossa punterà sulla coppia Leclerc-Hamilton e ci sono diverse scuderie interessate al pilota spagnolo. Non solo Sainz perchè nelle ultime ore è nato un gustoso retroscena di mercato, un campione sarebbe pronto al ritorno in Formula Uno.

Come riporta ‘Don Balon’, Helmut Marko è sicuro, Sebastian Vettel è pronto al ritorno in Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo, ex Ferrari e Red Bull, sarebbe pronto a rimettersi in pista e dimostrare a tutti il suo valore. La Formula Uno necessiterebbe assolutamente di un colpo del genere, Vettel ha tanti tifosi e molti sarebbero felici di vederlo all’opera.

Formula Uno, Vettel pronto al ritorno a sorpresa

Diverse monoposto sono alla ricerca di un pilota di spessore e nonostante l’età (tra l’altro abbiamo l’esempio di Fernando Alonso) Vettel vuole dimostrare a tutti la sua forza. Ci pensano diverse scuderie e sono pronte a presentare un’offerta. Marko ne ha parlato e la Red Bull è intrigata.

Una coppia composta da Verstappen e Vettel porterebbe pro e contro, forse due pluricampioni del mondo possono comportare qualche rischio ma occhio alle sorprese e neanche ‘Super Max’ è cosi certo della permanenza dopo le ultime problematiche. Per Vettel non c’è solo la Red Bull, ma ci sono diverse situazioni da monitorare.

L’Aston Martin ad esempio potrebbe proporre una coppia di leggende di questo sport come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, piloti che hanno duellato in passato e che hanno fatto la storia della Formula Uno (e anche della Ferrari). Per Vettel sarebbe un grande ritorno. Comunque una delle opzioni più concrete resta però la Mercedes, a caccia incessantemente del dopo Hamilton.

Si parla di Sainz, ma un contratto annuale per Vettel potrebbe essere l’opzione giusta per far crescere senza patemi il giovane talento Kimi Antonelli (impegnato in Formula 2) e affiancare invece George Russell, apparso in crescita nonostante il difficile inizio stagione. Insomma il ritorno di Vettel è più vicino che mai.